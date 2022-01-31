Председатель правления Нацбанка: «К концу году будем стремиться, чтобы инфляция была где-то вблизи 6%»

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Инфляция не должна превысить 6 %, а ВВП должно прирасти минимум почти на 3 %. Среди приоритетов – не подорвать у населения доверие к рублю. Депозиты растут. В рублях и иностранной валюте. Полтора процента ежемесячно. Золотая середина – вклады должны остаться привлекательными, а кредиты – доступными. И дальше ставкой рефинансирования регулятор будет минимизировать инфляционные риски. Она не выйдет за рамки 10 % годовых.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Задачи, которые поставлены, известны. Ценовая стабильность должна быть обеспечена. К концу года мы будем стремиться, чтобы инфляция была где-то вблизи 6 %. Скажу сразу, что это непростые проблемы, поскольку в первую очередь они обусловлены так называемой импортируемой инфляцией. В мире все страны и наши соседи переживают непосредственно этот неприятный период высокой инфляции. В некоторых странах рекорды достигают 30-летней давности. Мы сейчас в рамках инфляции будем находиться на своеобразном плато. В первом квартале будут какие-то незначительные отклонения от того уровня, который мы имеем сейчас. К этим отклонениям надо относиться спокойно, поскольку, собственно говоря, меры, принимаемые и мировыми центральными банками, и нами, и правительством, работают с определенным «лагом».

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