Более 24% белорусов проголосовали на выборах депутатов досрочно – ЦИК

Не дожидаясь единого дня голосования, многие белорусы уже воспользовались правом отдать свой голос за кандидатов в депутаты местных Советов и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На избирательные участки по всей стране за первые три дня досрочного голосования пришли 24,44 % избирателей из числа зарегистрированных. Больше всего проголосовавших в Гомельской области, далее Могилевская, Брестская, Минская, Витебская, столица и Гродненский регион. Официального подтверждения причин, по которым избиратель не может проголосовать в основной день проведения выборов, не требуется. Среди досрочно голосующих – люди самых разных возрастов и профессий. Объединяет их всех желание сделать свой выбор на благо будущего Беларуси.