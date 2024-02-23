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Более 24% белорусов проголосовали на выборах депутатов досрочно – ЦИК

23 февраля 2024 06:52
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Не дожидаясь единого дня голосования, многие белорусы уже воспользовались правом отдать свой голос за кандидатов в депутаты местных Советов и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 24% белорусов проголосовали на выборах депутатов досрочно – ЦИК-1

На избирательные участки по всей стране за первые три дня досрочного голосования пришли 24,44 % избирателей из числа зарегистрированных. Больше всего проголосовавших в Гомельской области, далее Могилевская, Брестская, Минская, Витебская, столица и Гродненский регион. Официального подтверждения причин, по которым избиратель не может проголосовать в основной день проведения выборов, не требуется. Среди досрочно голосующих – люди самых разных возрастов и профессий. Объединяет их всех желание сделать свой выбор на благо будущего Беларуси.

# Выборы в Беларуси # общество

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