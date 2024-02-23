Минсельхозпрод: обеспеченность готовым к посадке картофелем составляет 150%

К посадке, по данным Минсельхозпрода, уже готово более 100 тысяч тонн картофеля, а это превышает план в полтора раза. Семена сахарной свеклы у нас не производятся из-за климата, поэтому из-за рубежа завезено около 130 тысяч посевных единиц – этот объем выше плана на 4 %. А вот львиная доля гибридов кукурузы – белорусской селекции. Пока отдельные хозяйства приобретают их небольшими партиями. Это обычная практика. Массовые централизованные закупки начнутся в марте. В целом по стране для проведения ярового сева подготовлено более 180 тысяч тонн семян зерновых. Завершается проверка качества гречихи и зернобобовых.