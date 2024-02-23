Бумажные ракеты в честь Дня защитников Отечества запустили в Гродно

Необычный сюрприз для военных к празднику подготовили юные любители ракетостроения. В Гродно на плацу инженерной бригады запустили в небо модели ракет с поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необычный сюрприз для военных к празднику подготовили юные любители ракетостроения. В Гродно на плацу инженерной бригады запустили в небо модели ракет с поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учащиеся лаборатории ракетно-космического моделирования создали летательные аппараты специально к празднику. Все своими руками. Материал корпуса – бумага со специальной пропиткой. На взлет идут с помощью двигателей. Работа ювелирная. Занимает от двух недель и более, в зависимости от размера модели. Все ради эмоций военнослужащих, причем не только от эффектного полета, но и от розыгрыша суперприза. Солдатам-срочникам предложили сыграть в лотерею. Один из бойцов получил разрешение от командира на увольнительную.
Роман Лепеша, участник лаборатории ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра технического творчества:
Это мероприятие было задумкой нашего тренера, мы ее поддержали, помогли ему в организации мероприятия. Все собрали, помогли, приехали и поздравили.
Олег Ивашко, командир 557-й инженерной бригады:
Очень отрадно то, что они развивают свое творческое мышление, у них появляется техническая мысль, это позволяет также уйти от гаджетов на некоторое время. Всегда рады видеть у себя вот этих пока молодых, юных ребят, а потом ждем к нам – в наш строй.
Военнослужащие провели для школьников экскурсию по части и угостили их солдатской кашей. В День защитников Отечества меню солдат дополнят праздничными блюдами и сладостями. Ну, а главный сюрприз готовили заранее – это видеопоздравление от мам – сыновьям.