Бумажные ракеты в честь Дня защитников Отечества запустили в Гродно

Необычный сюрприз для военных к празднику подготовили юные любители ракетостроения. В Гродно на плацу инженерной бригады запустили в небо модели ракет с поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся лаборатории ракетно-космического моделирования создали летательные аппараты специально к празднику. Все своими руками. Материал корпуса – бумага со специальной пропиткой. На взлет идут с помощью двигателей. Работа ювелирная. Занимает от двух недель и более, в зависимости от размера модели. Все ради эмоций военнослужащих, причем не только от эффектного полета, но и от розыгрыша суперприза. Солдатам-срочникам предложили сыграть в лотерею. Один из бойцов получил разрешение от командира на увольнительную.

Роман Лепеша, участник лаборатории ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра технического творчества:

Это мероприятие было задумкой нашего тренера, мы ее поддержали, помогли ему в организации мероприятия. Все собрали, помогли, приехали и поздравили.

Олег Ивашко, командир 557-й инженерной бригады:

Очень отрадно то, что они развивают свое творческое мышление, у них появляется техническая мысль, это позволяет также уйти от гаджетов на некоторое время. Всегда рады видеть у себя вот этих пока молодых, юных ребят, а потом ждем к нам – в наш строй.