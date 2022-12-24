Теплее всего в Риме и Афинах, в Москве 0°C. Погода в Европе на неделю с 26 декабря по 1 января

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет -3 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +9 °C. В Риме +16 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +13 °C.

В столице Болгарии +10 °C, ясно. В Анкаре +7 °C, солнечно. В Афинах +16 °C, без осадков. Ждем похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год? Читайте здесь.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -1 °C, пройдет снег. В Вильнюсе -2 °C, будет солнечно. В Варшаве столбики термометров покажут +4 °C.