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Теплее всего в Риме и Афинах, в Москве 0°C. Погода в Европе на неделю с 26 декабря по 1 января

24 декабря 2022 15:56
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В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет -3 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +9 °C. В Риме +16 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +13 °C.  

Теплее всего в Риме и Афинах, в Москве 0°C. Погода в Европе на неделю с 26 декабря по 1 января-1

В столице Болгарии +10 °C, ясно. В Анкаре +7 °C, солнечно. В Афинах +16 °C, без осадков. 

Ждем похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год? Читайте здесь.  

Теплее всего в Риме и Афинах, в Москве 0°C. Погода в Европе на неделю с 26 декабря по 1 января-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -1 °C, пройдет снег. В Вильнюсе -2 °C, будет солнечно. В Варшаве столбики термометров покажут +4 °C.  

Теплее всего в Риме и Афинах, в Москве 0°C. Погода в Европе на неделю с 26 декабря по 1 января-7

В Киеве синоптики обещают +2 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут 0 °C, пройдет снег.  

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# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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