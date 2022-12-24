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Эксклюзивное интервью с генпрокурором и рейтинг самых популярных новогодних блюд. Анонс программы «Неделя»

24 декабря 2022 15:52
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Новости Беларуси. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжится встречей глав государств – участников СНГ, которая состоится в начале следующей недели в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры стран подведут итоги уходящего года, обсудят планы на будущее.

Про наиболее заметные события уходящих семи дней, в том числе на высшем уровне, расскажем 25 декабря в нашей итоговой программе «Неделя». Корреспонденты СТВ уже готовят свои материалы к эфиру.

Кратко об основных информационных темах недели – в нашем видеоматериале.

Эксклюзивное интервью с генпрокурором и рейтинг самых популярных новогодних блюд. Анонс программы «Неделя»-1

Смотрите программу «Неделя» завтра, 25 декабря, в 19:30 на СТВ.   

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# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Ольга Коршун # Андрей Швед # Глеб Прокофьев # Анна Корольчук # Анастасия Ярощик-Корниенко # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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