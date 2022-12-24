Эксклюзивное интервью с генпрокурором и рейтинг самых популярных новогодних блюд. Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжится встречей глав государств – участников СНГ, которая состоится в начале следующей недели в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры стран подведут итоги уходящего года, обсудят планы на будущее.

Про наиболее заметные события уходящих семи дней, в том числе на высшем уровне, расскажем 25 декабря в нашей итоговой программе «Неделя». Корреспонденты СТВ уже готовят свои материалы к эфиру.