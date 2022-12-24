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«Принимает каждого». На «Линии Сталина» поселился военный Дед Мороз

24 декабря 2022 14:36
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Новости Беларуси. На территории Историко-культурного комплекса «Линия Сталина» открылась резиденция Деда Мороза. Новогодний волшебник прибыл к гостям на военном танке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Принимает каждого». На «Линии Сталина» поселился военный Дед Мороз-1

Генерал Мороз встретил более 20 ребят из социально-педагогического центра Логойского района. Многие из этих детей остались без родительской опеки. Гости праздника получили сладкие подарки, приняли участие в интерактивных конкурсах и познакомились с вооружением времен Великой Отечественной. Немало оказалось желающих подбить кеглями вражеский танк и пострелять по мишеням из пневматики. По традиции у каждого была возможность загадать новогоднее желание.  

«Принимает каждого». На «Линии Сталина» поселился военный Дед Мороз-4

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:  
Нам хотелось сделать необычного Деда Мороза, мы сделали Деда Мороза-генерала. В принципе, достаточной популярностью пользовался, потому что приезжает от 5 до 10 тысяч (в зависимости от года) посетителей. Это достаточно много. На самом деле, здесь нужно индивидуально каждому оказать внимание Деду Морозу, потому что у нас он каждого принимает, каждый пытается рассказать стишок.  

«Принимает каждого». На «Линии Сталина» поселился военный Дед Мороз-7

Тимур Зелинский:  
Все отлично, мне очень понравилось, тут очень круто. Желаю, чтобы все сюда приезжали, радовались. Только лучшее чтобы было.  

«Принимает каждого». На «Линии Сталина» поселился военный Дед Мороз-10

Виталий Зелинский:  
Я считаю, что каждый родитель должен уделять этому большое внимание, чтобы ребенок рос настоящим защитником Отечества в будущем.  

«Принимает каждого». На «Линии Сталина» поселился военный Дед Мороз-13

Военный Дед Мороз ждет гостей в своей резиденции каждый день. Принять участие в нескучных соревнованиях, согреться горячим чаем и, конечно, получить свой новогодний подарок есть возможность до 8 января.  

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# Новый год # общество # Александр Метла # Тимур Зелинский # Виталий Зелинский # Фотофакт

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