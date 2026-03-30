В Витебском районе прошел первый областной слет военно-патриотических клубов

В Витебском районе завершился первый областной смотр‑конкурс военно-патриотических клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух дней около 200 ребят соревновались в пяти дисциплинах: интеллектуальной викторине, строевой и огневой подготовке, милицейской эстафете. Участники, которые тренировались почти ежедневно, показали стойкость, выносливость и умение работать в команде.

Анастасия Зубович, воспитанница военно-патриотического клуба:

Наша команда, которая организовалась в нашей школе, она очень активная, приготовится ко всему, принимает во всем участие. Когда мы узнали, что будет проходить данный конкурс, мы начали постепенно готовиться. Например, разборка и сборка ПМ, то есть пистолет Макарова и автомат Калашникова, мы разбирали каждый день по два часа.

Елизавета Капуста, воспитанница военно-патриотического клуба:

Как командир, особенно, переживаю не только за себя, наверное, за всех, за всю команду. Наш клуб «Марш-бросок» уже существует два года. Мы занимаемся, как и подготовкой к различным таким же конкурсам и выступлениями в нашем Браславском районе. Показываем младшим поколениям, что важно развивать патриотизм к Родине. Мероприятие прошло в Витебском кадетском училище – многие участники мечтают поступить сюда и связать будущее с силовыми структурами. Военно-патриотические клубы служат для них стартовой площадкой.

Ульяна Карецкая, воспитанница военно-патриотического клуба:

Мне нравится эта сфера, где все такое военное, милиция. Я хочу дальше связать свою жизнь с этой профессией. Мне нравится и строевая подготовка, и медицина, и разбирать оружие. Мне это все дается легко.