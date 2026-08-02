Жатва в самом разгаре! О главных задачах уборочной рассказал сенатор Александр Новиков

Жатва в самом разгаре. Главная задача, которая поставлена Президентом, – максимально использовать каждый погожий день и обеспечить соблюдение технологической дисциплины. К слову, сегодня в полях в усиленном режиме работают не только механизаторы. Убирать минимум 6% урожая в день! Лукашенко поставил аграриям жесткую задачу. Ход жатвы находится на личном контроле председателей райисполкомов. Ведь за организацию уборочной и ее результат каждый руководитель несет персональную ответственность. Как регионы справляются с поставленными задачами и почему сегодня в уборочной задействованы практически все службы агропромышленного комплекса? Эти и другие темы обсудили с гостем программы «Сенат» – Александром Новиковым, членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам, председателем Гомельского районного исполнительного комитета.

Как оцениваете ход уборочной кампании в Гомельском районе, какая ситуация в хозяйствах? Александр Новиков, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Если говорить о Гомельском районе, он достаточно неплохо подготовился к уборочной кампании 2026 года. На сегодня в районе эксплуатируется 51 единица зерноуборочной техники, практически вся техника в строю. Понятно, ежедневно какие-то вопросы бывают, но вся техника на 100 % работает. Если говорить об убранных площадях зерновых культур, рапса, то Гомельский район перевалил экватор. Более 50 % площадей зерновых культур мы убрали. Что касается урожайности, можно уверенно сказать, что на 3-4 центнера с гектара мы прирастем к уровню прошлого года по валовому сбору.