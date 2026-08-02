Жатва в самом разгаре! О главных задачах уборочной рассказал сенатор Александр Новиков

Жатва в самом разгаре. Главная задача, которая поставлена Президентом, – максимально использовать каждый погожий день и обеспечить соблюдение технологической дисциплины. К слову, сегодня в полях в усиленном режиме работают не только механизаторы.
Убирать минимум 6% урожая в день! Лукашенко поставил аграриям жесткую задачу.
Ход жатвы находится на личном контроле председателей райисполкомов. Ведь за организацию уборочной и ее результат каждый руководитель несет персональную ответственность. Как регионы справляются с поставленными задачами и почему сегодня в уборочной задействованы практически все службы агропромышленного комплекса?
Эти и другие темы обсудили с гостем программы «Сенат» – Александром Новиковым, членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам, председателем Гомельского районного исполнительного комитета.
Как оцениваете ход уборочной кампании в Гомельском районе, какая ситуация в хозяйствах?
Александр Новиков, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Если говорить о Гомельском районе, он достаточно неплохо подготовился к уборочной кампании 2026 года. На сегодня в районе эксплуатируется 51 единица зерноуборочной техники, практически вся техника в строю. Понятно, ежедневно какие-то вопросы бывают, но вся техника на 100 % работает.
Если говорить об убранных площадях зерновых культур, рапса, то Гомельский район перевалил экватор. Более 50 % площадей зерновых культур мы убрали. Что касается урожайности, можно уверенно сказать, что на 3-4 центнера с гектара мы прирастем к уровню прошлого года по валовому сбору.
Как выполняется поручение Президента, данное на совещании по вопросам уборочной на прошлой неделе. Что требует особого внимания?
Александр Новиков:
Глава государства четко расставил приоритеты, обозначив все моменты, на которые всем без исключения необходимо обратить внимание и обеспечить контроль за выполнением прежде всего технологических регламентов.
«Будем с хлебом – будем жить». Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании.
А это и работа техники, и ее настройка, чтобы были минимальные потери. Это логистика, отвозка техники, которая должна быть обеспечена. Качество отвозки, укрытие зерна тентами при транспортировке. Ну и, конечно же, немаловажно, чтобы сохранить зерно, это зерносушильное хозяйство, работа зерносушильных комплексов.
На сегодня 90 % комплексов у нас эксплуатируется, что в полной мере позволяет обеспечить сохранность и сушку всего зерна, которое планируем собрать в Гомельском районе.
Уборочная – дело не только аграриев. Какую помощь сегодня оказывают предприятия, силовые структуры или студотряды?
Александр Новиков:
Безусловно, такая практика есть. Это и наши организации-шефы, силовые структуры. Ежегодно, и этот год не исключение, определенное количество механизаторов с предприятий-шефов, из Министерства по чрезвычайным ситуациям работают у нас комбайнерами, чтобы оказать помощь при уборке зерновых.
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