ГАИ Беларуси несет службу в усиленном варианте

Госавтоинспекция несет службу в усиленном варианте. В Могилевской области проходит специальное мероприятие «Безопасность на первом месте!». К контролю за дорожной обстановкой привлечены экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, а также наряды из смежных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания сотрудников ГАИ – пресечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями. Речь идет об обнаружении «бесправников» и нетрезвых, а также пешеходов, которые игнорируют запрещающий сигнал светофора.