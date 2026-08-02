ГАИ Беларуси несет службу в усиленном варианте

Госавтоинспекция несет службу в усиленном варианте. В Могилевской области проходит специальное мероприятие «Безопасность на первом месте!». К контролю за дорожной обстановкой привлечены экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, а также наряды из смежных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фокусе внимания сотрудников ГАИ – пресечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями. Речь идет об обнаружении «бесправников» и нетрезвых, а также пешеходов, которые игнорируют запрещающий сигнал светофора.
Андрей Гаркуша, вриод начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Для фиксации нарушений правил дорожного движения со стороны водителей инспекторами ДПС будут активно использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. ГАИ обращает внимание всех участников дорожного движения быть предельно аккуратными на дороге в выходные дни.
ГАИ рекомендует метеозависимым с учетом жаркой погоды брать в дорогу необходимые лекарства, контролировать самочувствие, иметь при себе питьевую воду. Не садиться за руль в состоянии усталости или опьянения.