Замки и усадьбы Беларуси привлекают все больше туристов

Туристическая отрасль Беларуси демонстрирует уверенный рост. Традиционно больше всего путешественников принимают замковые комплексы Несвижа и Мира. За первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество посетителей в Несвиже выросло на 25 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привлекают туристов и другие исторические объекты. Так, Старый замок в Гродно принял почти на 6 тысяч посетителей больше, чем годом ранее. А количество гостей в Гольшанском замке увеличилось на 2 тысячи. Восстановление, реставрация и реконструкция исторических объектов – приоритет культурной политики Беларуси. Работа ведется в соответствии с государственными и инвестиционными программами.

Ирина Воронович, заместитель начальника управления Министерства культуры Беларуси:

Идут консультации с зарубежными коллегами, потому что здесь важно учитывать и материал, из которого эти сооружения были прежде выстроены. Его не всегда легко, например, идентичный найти, поэтому эта работа сложная, дорогостоящая, но очень важна для роли Беларуси как государства, которое имеет очень богатое культурное и историческое наследие.

Список историко‑культурных ценностей Беларуси включает более 5,5 тысяч объектов, около 2 тысяч из них – памятники архитектуры. Растущая популярность исторических мест приносит экономическую выгоду и влечет развитие инфраструктуры.