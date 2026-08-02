Беларусь отмечает День десантников и сил специальных операций

По традиции масштабный праздник разворачивается в Марьиной Горке – на базе легендарной 5-й отдельной бригады специального назначения. С самого утра здесь царит атмосфера боевого братства. Ворота воинской части открыты для тысяч гостей – ветеранов службы, семей военнослужащих и тех, кто только мечтает примерить голубой берет. Главным событием дня стали показательные выступления разведчиков. Военнослужащие демонстрировали безупречное владение приемами рукопашного боя, элементы тактико‑специальной подготовки, штурм укрепленных позиций и филигранную работу с оружием.

Станислав Дамасевич, военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения: Для меня 2 августа – это как раз про преемственность поколений. Столько людей, которые отслужили здесь, столько ветеранов, и столько людей, которые служат здесь, которых я узнаю. Никогда не видел, что они здесь собирались. И я под большим впечатлением.

Дмитрий Быконя, командир 5-й отдельной бригады специального назначения:

Сегодня много в бригаде ветеранов и молодежи. Вот эта вот взаимосвязь, наследие, взаимодействие, которое заложили когда-то в нас ветераны, оно сегодня и с их помощью процветает и развивается. Ветераны и бойцы, которые служили в бригаде в 80-х, в 90-х годах, в 2000-х годах, приходят сегодня с внуками, с детьми и рассказывают то, что они здесь делали, практически показывают развернутые учебные места. И вот эта взаимосвязь поколений, я вас уверяю, работает и дает свои плоды.

Для гостей развернута масштабная выставка, где можно вживую увидеть современные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также экипировку, которая находится на вооружении бригады.