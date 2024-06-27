Как быстро реагирует скорая помощь на вызов? Рассказал главврач Минской станции

Александр Жинко, главный врач Минской станции скорой медицинской помощи: Станции, подстанции, центры, отделения, посты таким образом создаются, чтобы уложиться в определенный норматив. То есть это от времени момента звонка и до приезда бригады. Если мы говорим про экстренный вызов, это до 20 минут в городе, до 35 минут в иной местности. Если неотложный, то это 75 минут в городе и 90 минут в другой местности.

Анастасия Вязовская, врач Минской станции скорой медицинской помощи:

Работа автомониторинга очень помогает, когда ты видишь, где едет бригада, едет ли она вообще куда-то, куда она движется. Когда поступает, к примеру, экстренный вызов на определенную подстанцию, мы видим на экране компьютера о том, что бригады все заняты. Соответственно, мы можем перебросить этот вызов на другую подстанцию, чтобы отправить автомобиль оттуда уже.

Те же ДТП с участием нескольких автомобилей, нескольких пострадавших. Отправляются ближайшие бригады. Первая прибывшая бригада на место происшествия отзванивается в оперативный отдел старшему врачу и докладывает о количестве пострадавших и сколько автомобилей еще нужно для оказания медицинской помощи и доставки пациентов в стационар. И в зависимости от этого уже отправляются дополнительные силы.