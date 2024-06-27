«Это сравнивать даже неправильно». Как изменилось оснащение бригад скорой помощи после 90-х

Александр Жинко, главный врач минской станции скорой медицинской помощи:

Сегодня у нас есть в каждой бригаде дефибрилляторы, электрокардиограф. Где должны быть, есть аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные ингаляторы. Везде есть глюкометры, небулайзеры – где они должны быть. И теперь если мы вернемся в начало 1990-х годов, то электрокардиографы у нас были только на кардиологических бригадах и на некоторых общепрофильных врачебных бригадах, когда такие были. То есть говорить о том, чтобы были электрокардиографы в фельдшерских бригадах – я говорю про Минск – их тогда практически не было. Если брать материальную составляющую, это просто небо и земля Это сравнивать даже неправильно. Сегодняшние наши возможности – это совсем не то, что было.

Подробности в видео.

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