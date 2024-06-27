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«Все эмоции, которые могут быть, ты испытаешь здесь». Узнали о работе диспетчеров скорой помощи

27 июня 2024 15:57
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«Все эмоции, которые могут быть, ты испытаешь здесь». Узнали о работе диспетчеров скорой помощи-1

Александр Жинко, главный врач Минской станции скорой медицинской помощи:
От того, кто принимает, как принимает и как разговаривает, очень много зависит. Вот буквально на прошлой неделе, например, наш врач оперативного отдела общался с вызывающим до того момента, пока наша бригада не вошла в квартиру. То есть фактически она рассказывала, объясняла и сопровождала проведение реанимационных мероприятий.

«Все эмоции, которые могут быть, ты испытаешь здесь». Узнали о работе диспетчеров скорой помощи-4

Александр Жинко:
Люди, которые иногда по каким либо причинам хотели прийти в оперативный отдел, поверьте, задерживаются далеко не все. Очень большая часть возвращается на вызов. Одно дело – работать, обслуживать вызовы и оказывать медпомощь. И совсем другое, когда в течение 12 часов ты с кем-то разговариваешь по телефону. Это и угрозы, это и просьбы, и мольбы, и крики, и ругань, и, наоборот, уговаривание какое-то. То есть абсолютно все эмоции, которые могут быть, ты испытаешь здесь, если пообщаешься с людьми.

Подробнее в видео.

# Скорая помощь # общество # Александр Жинко

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