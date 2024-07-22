Медаль «За отвагу» заслужил в 14 лет! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Про своего отца рассказала Антипова Алина Ивановна. Большаков Иван Михайлович родился в 1928 году в многодетной семье. Родители жили на хуторе возле деревни Будислово Куринского сельсовета Витебского (до 1957 года Суражского) района на берегу Западной Двины. Отец его был кузнецом, но в основном обеспечивал семью крестьянский труд всех ее членов. Младших детей отдавали летом пасти скот в чужие деревни. Жили очень бедно.

14 июня 1942 года отец семьи Михаил Афанасьевич с пятнадцатилетней Таней и четырнадцатилетним Иваном вернулись с рыбалки. Внезапно все увидели, что к их хутору приближается цепь немцев с автоматами. Они громко хохотали. Все так же, со смехом, зашли во двор и стали стрелять из автоматов. Иван и две соседки из деревни заскочили в землянку, вырытую во дворе. Последнее, что он увидел, немецкие сапоги и руку, которая бросила в землянку две гранаты. Очнулся он вечером от громкого плача. Отодвинул двух мертвых соседок и выполз из землянки. Кричала мать. На земле лежали отец и дети.

На рассвете следующего дня пришли партизаны, собрались деревенские жители и похоронили всех на берегу Двины, завернув в одеяла, в колхозной силосной яме. Теперь там стоит памятник партизанской семье. В общей могиле похоронены близкие Ивана: отец Михаил Афанасьевич; старшая сестра Матрена с детьми – трехлетней Валей и Николаем семи месяцев; младшая сестра Таня и брат Петя. Ивану в то время было 14 лет. Тогда же брат Николай забрал в партизанский отряд выживших мать и Ивана.

В отряде Иван выполнял различные поручения старших: разносил листовки и советские газеты, которые партизаны получали из-за линии фронта, по соседним деревням; доставлял патроны и гранаты, а также продукты на передовые партизанские позиции; участвовал в боях. Основной задачей была разведка. Он сообщал в штаб партизанского отряда о движении немецкой военной техники и пехотных подразделений по шоссе Сураж-Витебск. За мужество, проявленное в годы войны, Большаков Иван Михайлович награжден медалями «За отвагу», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», затем многими другими юбилейными медалями. За многолетний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».