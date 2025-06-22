Земля не выдерживала! Память жертв из Казимировского леса увековечили в камне

Самое страшное, что масштабы трагедии, которую мы пережили 80 лет назад, нам еще только предстоит понять и осознать. За время, пока идет расследование дела о геноциде, исторические хроники пополнились новыми фактами, которые проливают свет на события прошлого, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На наших землях происходили поистине страшные вещи! Только за последние несколько месяцев специалисты установили еще 500 ранее неизвестных деревень, которые в войну были частично или полностью уничтожены. Сегодня их уже около 13 тысяч. До расследования вели речь о 9 тысячах. К сожалению, это не окончательные цифры. Как и те, что говорят нам о количестве погибших. В рамках уголовного дела продолжаются раскопки в местах, где могут находиться массовые захоронения времен войны. В последние месяцы такие работы активно велись в Казимировском лесу в Могилеве, где было обнаружено три новых захоронения. Юлия Мычка восстановила хронику тех событий.

Юлия Мычка, корреспондент:

Казимировский лес под Могилевом. Кажется, тишина. Но эта земля кричит. Здесь геноцид перестает быть сухой строкой отчета. Он обретает жуткую осязаемость. Груды человеческих костей. И совсем крохотные детские галоши, не по размеру этой трагедии.

И это не про «военные действия». Это методичная «зачистка», когда уничтожали мирных – системно, хладнокровно, как «балласт». В ямах – перемолотые гранатами кости детей, искореженные останки. Здесь каратели использовали весь арсенал зверств: от массовых расстрелов до сожжения заживо и садистских пыток.

Юлия Мычка:

Предположительно, этими камнями каратели забрасывали людей, которые оставались живыми.

История Казимировского «расстрельного» леса начала приоткрываться лишь в конце 1990-х. Активные поисковые работы развернулись здесь в начале 2000-х. За все годы в этом скорбном месте подняты останки более 450 мирных жителей. Только в этом году 150. В Казимировском лесу Могилева установили памятный знак жертвам геноцида.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба «Виккру»:

Этот лес приобретает статус мемориального. Памятный знак свидетельствует о том, что в памяти белорусов на генном уровне живут ужасы войны. В 2024 году следственная группа Генпрокуратуры в рамках расследования уголовного дела о геноциде подняла останки более 300 человек. Обнаружили чудом – случайные находки помогли найти следы преступлений времён Великой Отечественной.

Александр Толкачев, житель Могилева:

В младшем возрасте, мне было еще лет, может, 8-10, я гостил здесь, у бабушки. В этот лес бегал. И в этом месте, где сегодня памятник, мы, молодые пацаны, под листьями просто находили кости. Человеческие кости, останки.

В этом лесу под Могилевом каратели уничтожили около семи тысяч человек. Но масштаб трагедии Казимировского леса не только в цифрах. Он в глазах тех, кто видел те события.

Едва сдерживая слезы, к памятнику несет алые гвоздики Мария Толкачева. Ей 85. Она одна из последних очевидцев. Пятилетней девочкой она чудом выжила – их дом стоял в шаге от леса. С мамой и четырьмя сестрами прятались в землянках. Каждую ночь слышали, как кричит и стонет Казимировский лес. В полутьме пыталась найти живых…

Мария Толкачева, жительница Могилева:

И жильцы, и моя мамочка, и эти старшие сестрички – у нас в доме всегда стоял стон такой, что земля не выдерживала этого… И они, эти девчонки с мамой вместе, шли – кого вытаскивали, кто уже не живой – помогали закапывать.