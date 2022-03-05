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Макей провёл телефонные переговоры с Лавровым. Беларусь готова обеспечить пропуск для выезда из Украины

05 марта 2022 12:11
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Обстановку в регионе и ситуацию в связи с проведением Россией военной спецоперациии в Украине 5 марта обсудили министры иностранных дел Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров пообщались по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей провёл телефонные переговоры с Лавровым. Беларусь готова обеспечить пропуск для выезда из Украины-1

В складывающихся условиях, речь о беспрецедентном давлении на наши страны. В центре внимания – актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе сотрудничество в целях противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации. Одной из тем разговора также стала эвакуация иностранных граждан из зон боевых действий и открытие для этих целей гуманитарных коридоров.

Макей провёл телефонные переговоры с Лавровым. Беларусь готова обеспечить пропуск для выезда из Украины-4

Белорусская сторона готова обеспечить пропуск. Накануне с просьбой оказания содействия в выезде из Украины к нашим пограничникам обратилась семья из Латвии. Несмотря на отсутствие белорусских виз, иностранцам предоставили возможность транзитного следования на родину.

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# Беларусь-Россия # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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