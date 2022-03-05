Макей провёл телефонные переговоры с Лавровым. Беларусь готова обеспечить пропуск для выезда из Украины

Обстановку в регионе и ситуацию в связи с проведением Россией военной спецоперациии в Украине 5 марта обсудили министры иностранных дел Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров пообщались по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В складывающихся условиях, речь о беспрецедентном давлении на наши страны. В центре внимания – актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе сотрудничество в целях противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации. Одной из тем разговора также стала эвакуация иностранных граждан из зон боевых действий и открытие для этих целей гуманитарных коридоров.