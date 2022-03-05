«Спасибо Президенту Лукашенко». Путин поблагодарил Минск за организацию российско-украинских переговоров
Новости Украины. Завершаются 10-е сутки российской спецоперации в Украине. На 5 марта была заявлена масштабная гуманитарная акция. Мирные граждане некоторых населенных пунктов Донбасса должны были покинуть опасную зону, но снова пришли тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявление Минобороны России читайте здесь.
Все это время в небе над Мариуполем и Волновахой работала разведывательная беспилотная авиации. Потом в Минобороне России заявят, что гуманитарные колонны вовсе не формировались, а объявленный режим тишины активно использовался для перегруппировки украинских войск. По факту ВСУ прикрываются мирными жителями как живым щитом. Об этом 5 марта заявил Владимир Путин.
Владимир Путин, президент России:
Вот в Мариуполе, вот это происходит сейчас, когда мы с вами разговариваем. Позвонили из правительства (из Киева), вышли на наших военнослужащих: предоставьте коридор для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали, приостановили даже боевые действия. Смотрели, что происходит: не выпускают никого. Прикрываются как живым щитом. Кто это? Конечно, неонацисты.
В Офисе Зеленского несколько вариантов разрешения ситуации, предложенные Россией. Стороны могут договориться. Беларусь в этом процессе играет важнейшую роль. Два раунда переговоров прошли на нашей территории. Такой мирный месседж белорусов сегодня отметил Владимир Путин. По словам российского президента, заслуга его белорусского коллеги неумолима.
Владимир Путин:
Спасибо Президенту Лукашенко за то, что он организует эту работу и помогает вести эти переговоры. Наши предложения на столе у группы переговорщиков из Киева, надеемся, что они на это положительно отреагируют.
Эвакуация мирного населения из Мариуполя и Волновахи переносится. Подробности здесь.