«Спасибо Президенту Лукашенко». Путин поблагодарил Минск за организацию российско-украинских переговоров

Новости Украины. Завершаются 10-е сутки российской спецоперации в Украине. На 5 марта была заявлена масштабная гуманитарная акция. Мирные граждане некоторых населенных пунктов Донбасса должны были покинуть опасную зону, но снова пришли тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление Минобороны России читайте здесь.

Все это время в небе над Мариуполем и Волновахой работала разведывательная беспилотная авиации. Потом в Минобороне России заявят, что гуманитарные колонны вовсе не формировались, а объявленный режим тишины активно использовался для перегруппировки украинских войск. По факту ВСУ прикрываются мирными жителями как живым щитом. Об этом 5 марта заявил Владимир Путин.

Владимир Путин, президент России:

Вот в Мариуполе, вот это происходит сейчас, когда мы с вами разговариваем. Позвонили из правительства (из Киева), вышли на наших военнослужащих: предоставьте коридор для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали, приостановили даже боевые действия. Смотрели, что происходит: не выпускают никого. Прикрываются как живым щитом. Кто это? Конечно, неонацисты.

В Офисе Зеленского несколько вариантов разрешения ситуации, предложенные Россией. Стороны могут договориться. Беларусь в этом процессе играет важнейшую роль. Два раунда переговоров прошли на нашей территории. Такой мирный месседж белорусов сегодня отметил Владимир Путин. По словам российского президента, заслуга его белорусского коллеги неумолима.