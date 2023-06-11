«Зеленский – дно». Почему украинцы обвиняют президента в катастрофе на Каховской ГЭС? Мнение эксперта

В ночь на 6 июня произошло масштабное разрушение Каховской ГЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не будем вдаваться сейчас в рассуждения – с какой целью сотворили масштабную катастрофу. Интересно другое: при всей очевидности происходящего вот уже несколько дней весь мир задается вопросом: а кто же это сделал? Единства не наблюдается. Как западные СМИ и политики отреагировали на разрушение Каховской ГЭС? Нюансы мы обсудим с гостем нашей студии, сегодня у нас в гостях Олег Волошин, украинский политик. Чем необычна реакция политиков на катастрофу? Юлия Бешанова, СТВ:

Как вам реакция западных СМИ и политиков на то, что произошло? Весь мир задавался вопросом: кто это сделал? Но единства мы не обнаружили.

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:

Ну меня это, можно сказать, приятно удивило, потому что вы, я думаю, предполагали, что как только это произошло, априори виновной будет назначена Российская Федерация. Даже без попыток разобраться, а что же на самом деле произошло. В данной ситуации в моем понимании что-то изменилось, наверное, трудно игнорировать, что не только в высказываниях пропагандистских, материалах внутри Украины, но и в интервью западным СМИ украинские военные чиновники и политики еще в прошлом году хвастались тем, что русским стоит учиться плавать, потому что не сегодня, так завтра территории Херсонской области ждут затопления. Еще тогда, когда российские войска находились в Херсоне. Сейчас, конечно, с российской стороны очень легко эти материалы достали. Разрушение Каховской ГЭС – попытка скрыть контрнаступление? Юлия Бешанова:

Но говорят еще, что это такой способ отвлечения внимания от контрнаступления. То есть на три дня удалось спрятать то самое контрнаступление.

Олег Волошин:

Можно, конечно, «за уши» придумать несколько плюсов и для России, якобы готовилось форсирование Днепра в районе Херсона, и теперь оно отложено из-за высокой воды, хотя вода уже спадает, на самом деле. Но все остальные факторы, они в минус для России. Резко осложнилось водоснабжение Крыма. Возникает вопрос: зачем России это было делать, чтобы собственный полуостров оставить без воды, как он и был восемь лет? Левый берег, который контролируется на сегодня российскими войсками, ниже правого. В той зоне, которая оказалась затоплена, и размещали российские войска и минные поля, и фортофикационные укрепления, которые в итоге оказались под водой. Поэтому с разных точек зрения, как ни смотри… И это даже видно по тому, как реагируют в украинском обществе на эту историю. Для меня два важных показателя, несмотря на все усилия пропаганды, что постепенно приходит понимание, что если ты живешь рядом с комплексом ПВО Pаtriot, то он является главной угрозой для тебя и твоих близких, а не российских ракет. В Киеве все знают, что большинство повреждений за последнее время и гибель людей происходили от падения противоракет, запускаемых Patriot. И второе – что пошел такой флешмоб, «Зеленский – дно». Это когда делают бумажные кораблики и смывают их в унитаз, фотографируют. Массово украинцы это начали делать, в чем смысл флешмоба – они обвиняют Зеленского в том, что он утопил жителей этих регионов.

Юлия Бешанова:

То есть мнения сформированы, несмотря на усилия? Олег Волошин:

Часто, рассуждая о взглядах украинцев, смотрим на социальные сети. А в социальных сетях, в том же Facebook, постят очень часто. Я это знаю просто по своим знакомым. Люди, которые физически находятся в Европе или в Соединенных Штатах, или даже в Австралии. Находясь в Лондоне, очень сильно во всем и всегда воюют с Россией. А в Австралии рвут на себе три рубашки за то, чтобы провести «контрнаступ». И они как раз и являются главными подвижниками всей пропаганды. Слышат ли голос Беларуси на международной арене?

Юлия Бешанова:

Если говорить о том, что не раз уже звучало у нас с высоких трибун, Беларусь всегда выступала за мир, любой мир гораздо лучше, чем война. Как вам кажется, будет ли услышан голос Беларуси? Будут ли услышаны призывы к миру, ведь предлагали уже не раз. Хотите в Минске, хотите – где угодно, мы готовы помочь. Олег Волошин:

Для того чтобы в Украину пришел полноценный мир, нужно выработать формулу, которая будет приемлема и для Киева, и для Москвы. Мы уже видели это, к сожалению, на примере Минских соглашений. Огромную работу и огромные усилия белорусская дипломатия, лично Александр Лукашенко провели, чтобы эти соглашения состоялись. И недавно я видел общение Лукашенко с прессой, где он говорит: наверное, мы ошиблись, что тогда, в 2014 году, мы этот вопрос не решили кардинально. То есть естественное и понятное человеческое желание остановить кровопролитие сегодня, но то, как оно было остановлено… Ведь по факту оно остановлено не было – боевые действия в текущей форме продолжались все восемь лет. Привело к еще гораздо большему кровопролитию. Юлия Бешанова:

То есть заморозить конфликт не выйдет?