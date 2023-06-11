Можно попробовать зефир ручной работы! На Кургане Славы каждые выходные будут проходить выставки

Новости Беларуси. Провести время весело и с пользой. Тематические выставки, посвященные Году мира и созидания, проходят на Кургане Славы. В эти выходные гостей мемориального комплекса удивляли представители Слуцкого, Крупского и Пуховичского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке «Хлеб Победы» можно было узнать, какую важную роль этот простой продукт играл в годы Великой Отечественной войны. Из чего его пекли в блокадном Ленинграде и как даже сухая корочка спасала жизни. Дегустацию блюд собственного производства устроили учащиеся кулинарных колледжей. Посетители могли попробовать разнообразные кондитерские изделия, выпечку и приобрести понравившиеся сладости. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, сделать «космические» снимки в фотозонах.

Анастасия Белова, учащаяся Минского государственного областного колледжа:

Эта выставка дала мне и моим одногруппникам возможность реализовать свою продукцию, которую мы делаем в колледже. Мы изготавливаем мыло, свечки, сувениры из керамики, декоративные цветы, украшения.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета:

Порадовали наши учреждения образования – борисовский, слуцкий колледжи – тем, что они представили нетрадиционные виды изделий, а новые. Борисовский колледж представил зефир ручной работы, это их новое направление работы. Слуцкий колледж представил мармелад, сделанный из молока.