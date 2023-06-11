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Можно попробовать зефир ручной работы! На Кургане Славы каждые выходные будут проходить выставки

11 июня 2023 15:19
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Новости Беларуси. Провести время весело и с пользой. Тематические выставки, посвященные Году мира и созидания, проходят на Кургане Славы. В эти выходные гостей мемориального комплекса удивляли представители Слуцкого, Крупского и Пуховичского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно попробовать зефир ручной работы! На Кургане Славы каждые выходные будут проходить выставки-1

На выставке «Хлеб Победы» можно было узнать, какую важную роль этот простой продукт играл в годы Великой Отечественной войны. Из чего его пекли в блокадном Ленинграде и как даже сухая корочка спасала жизни. Дегустацию блюд собственного производства устроили учащиеся кулинарных колледжей. Посетители могли попробовать разнообразные кондитерские изделия, выпечку и приобрести понравившиеся сладости. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, сделать «космические» снимки в фотозонах.

Можно попробовать зефир ручной работы! На Кургане Славы каждые выходные будут проходить выставки-4

Анастасия Белова, учащаяся Минского государственного областного колледжа:
Эта выставка дала мне и моим одногруппникам возможность реализовать свою продукцию, которую мы делаем в колледже. Мы изготавливаем мыло, свечки, сувениры из керамики, декоративные цветы, украшения.

Можно попробовать зефир ручной работы! На Кургане Славы каждые выходные будут проходить выставки-7

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета:
Порадовали наши учреждения образования – борисовский, слуцкий колледжи – тем, что они представили нетрадиционные виды изделий, а новые. Борисовский колледж представил зефир ручной работы, это их новое направление работы. Слуцкий колледж представил мармелад, сделанный из молока.

Можно попробовать зефир ручной работы! На Кургане Славы каждые выходные будут проходить выставки-10

Гости могли оценить работы ремесленников и сувенирную продукцию, а также насладиться творчеством народных коллективов и молодых исполнителей. Такие мероприятия будут проходить на Кургане Славы каждые выходные вплоть до третьего июля.

# Выставка # общество # Николай Башко # Фотофакт

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