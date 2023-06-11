Единства не наблюдается. Как западные СМИ и политики отреагировали на разрушение Каховской ГЭС?
Буквально на днях лидеры стран той самой «девятки» распространили совместное заявление о том, что все они продолжат работать над укреплением трансатлантических связей, единства и солидарности среди участников НАТО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И еще из любопытного: Альянс, говорят они, «силен как никогда», а саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, якобы непременно «станет историческим успехом». Вот только на деле ни о каком единстве не может быть и речи.
Взять, к примеру, одну из самых громких новостей этой недели. В ночь на 6 июня произошло масштабное разрушение Каховской ГЭС.
Ученые предупреждали, что результаты обрушения сравнимы с техногенной катастрофой, а ее масштабы пока сложно оценить. В результате под воду ушла Новая Каховка, подтоплению подверглись значительные территории в южной части Днепра, обмелеет Каховское водохранилище.
Не будем вдаваться сейчас в рассуждения – с какой целью сотворили масштабную катастрофу. Интересно другое: при всей очевидности происходящего вот уже несколько дней весь мир задается вопросом: а кто же это сделал?
Александр Лукашенко с присущей ему прямолинейностью на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ дал ответ со словами «на воре и шапка горит».
Лукашенко: «Контрнаступ» – это большая дезинформация. Его нет и быть не может». Читайте здесь.
Киев ожидаемо пытается переложить ответственность за трагедию на Москву. И вот тут возвращаемся к «единству». Казалось бы, все те, кто накачивает «незалежную» оружием и всячески выказывает поддержку, должны были бы единым фронтом стать на сторону Украины, но не тут-то было. Во-первых, в ООН отказались выступать с заявлением, что прорыв дамбы на Каховской ГЭС организовала Россия. Справедливости ради: про тех, кто все это устроил, тоже промолчали. В итоге целый Совбез ООН оказался не способен определить виноватого.
А в ЦИПСО рисуют вот такие картинки. Это якобы обложка свежего номера американского Timе. Издание якобы ругает Гуттериша за поддержку России. И это действительно реальная обложка, но с некоторыми нюансами – на ней дорисовали плотину ГЭС на заднем фоне. Вот оригинал. Его журнал делал еще в 2019 году к материалу материал про глобальное потепление. И редакция критиковала ООН за нежелание решать эту проблему. Создание фейков – то, чем в совершенстве владеют украинцы.
Второе – мы с интересом полистали западные СМИ и послушали высказывания зарубежных политиков. Признаков единства тоже не обнаружили. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли никого обвинять не стал, просто озабоченно подчеркнул, что все это стало возможным из-за «российского вторжения».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что это происшествие является «новым измерением в войне».
СМИ с позицией не определились. Некоторые из них не постеснялись предъявить России обвинения, но не потрудились предоставить доказательства. Потом подумали и изменили заголовки, но получилось неловко.
Первым в неведении расписался немецкий Bild. На своем сайте новость подали с заголовком: «Война в Украине. Россия взорвала огромную плотину». И на глазах название материала вдруг изменилось на другое, нейтральное: «Взорвана огромная плотина на Украине».
Очевидно, набрать очки на «горячей теме» решила и британская Daily Express, на главной странице сайта некоторое время читалось: «Путин взрывает огромную плотину». Через некоторое время заголовок исчез и теперь на странице красуется: «Россия обстреливает украинский город, пока его эвакуируют после разрушения плотины электростанции». Это про Херсон. Вероятно, британские журналисты не в курсе, что это российский город. И было бы странно России его обстреливать. Впрочем, это привычный ход западных акул пера – скидывать на Россию все, что делает Украина.
Newsweek решил отделаться нейтральным: «Потеря плотины в Новой Каховке делает наступление на реке невозможным». Мол, выводы делайте сами. И еще одно мнение на страницах этого же издания. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон выступил с серией обвинений в адрес украинского правительства и недавнего разрушения каховской плотины. Такой вот «объективный подход».