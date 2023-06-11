Единства не наблюдается. Как западные СМИ и политики отреагировали на разрушение Каховской ГЭС?

Буквально на днях лидеры стран той самой «девятки» распространили совместное заявление о том, что все они продолжат работать над укреплением трансатлантических связей, единства и солидарности среди участников НАТО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И еще из любопытного: Альянс, говорят они, «силен как никогда», а саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, якобы непременно «станет историческим успехом». Вот только на деле ни о каком единстве не может быть и речи.

Взять, к примеру, одну из самых громких новостей этой недели. В ночь на 6 июня произошло масштабное разрушение Каховской ГЭС. Ученые предупреждали, что результаты обрушения сравнимы с техногенной катастрофой, а ее масштабы пока сложно оценить. В результате под воду ушла Новая Каховка, подтоплению подверглись значительные территории в южной части Днепра, обмелеет Каховское водохранилище. Не будем вдаваться сейчас в рассуждения – с какой целью сотворили масштабную катастрофу. Интересно другое: при всей очевидности происходящего вот уже несколько дней весь мир задается вопросом: а кто же это сделал?

Александр Лукашенко с присущей ему прямолинейностью на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ дал ответ со словами «на воре и шапка горит». Лукашенко: «Контрнаступ» – это большая дезинформация. Его нет и быть не может». Читайте здесь.

Киев ожидаемо пытается переложить ответственность за трагедию на Москву. И вот тут возвращаемся к «единству». Казалось бы, все те, кто накачивает «незалежную» оружием и всячески выказывает поддержку, должны были бы единым фронтом стать на сторону Украины, но не тут-то было. Во-первых, в ООН отказались выступать с заявлением, что прорыв дамбы на Каховской ГЭС организовала Россия. Справедливости ради: про тех, кто все это устроил, тоже промолчали. В итоге целый Совбез ООН оказался не способен определить виноватого.

А в ЦИПСО рисуют вот такие картинки. Это якобы обложка свежего номера американского Timе. Издание якобы ругает Гуттериша за поддержку России. И это действительно реальная обложка, но с некоторыми нюансами – на ней дорисовали плотину ГЭС на заднем фоне. Вот оригинал. Его журнал делал еще в 2019 году к материалу материал про глобальное потепление. И редакция критиковала ООН за нежелание решать эту проблему. Создание фейков – то, чем в совершенстве владеют украинцы.

Второе – мы с интересом полистали западные СМИ и послушали высказывания зарубежных политиков. Признаков единства тоже не обнаружили. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли никого обвинять не стал, просто озабоченно подчеркнул, что все это стало возможным из-за «российского вторжения». Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что это происшествие является «новым измерением в войне». СМИ с позицией не определились. Некоторые из них не постеснялись предъявить России обвинения, но не потрудились предоставить доказательства. Потом подумали и изменили заголовки, но получилось неловко. Первым в неведении расписался немецкий Bild. На своем сайте новость подали с заголовком: «Война в Украине. Россия взорвала огромную плотину». И на глазах название материала вдруг изменилось на другое, нейтральное: «Взорвана огромная плотина на Украине».