Лукашенко: я слышал от наших армянских друзей заявление, что есть проблемы в ОДКБ. Вы правы в чём-то

Новости Беларуси. Госсеки ОДКБ в четверг, 8 июня, приехали в Минск. В 2023 году мы председательствуем в этом объединении. Но прежде – сверка генеральной линии с Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства во время этого разговора сделал ряд громких заявлений. Остановимся на самых ярких.

И на прошлонедельной встрече с руководителями спецслужб СНГ, и на этой звучала одна и та же мысль: происходящая трансформация мира затронет каждую страну. На шахматной доске будут двигаться, уже двигаются, все фигуры, и только в конце партии станет ясно, кто в какой позиции. Александр Лукашенко в который раз просит не концентрироваться на оценках и подменных приоритетах, а посмотреть шире и задать вопрос: кому происходящее выгодно? Президент Беларуси: «Для американцев важно поставить на колени Европу». Читайте здесь.

Глава государства не отрицает, в ОДКБ есть проблемы двустороннего характера, но все они решаемы. И между Арменией, и Азербайджаном. И в Кыргызстане. Согласитесь, если бы было не так, едва ли за этим столом во Дворце Независимости были бы представители всех стран. Значит, каждый из руководителей этих государств понимает, что иначе в сложившихся обстоятельствах не сохраниться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не спешите. Я вот слышал от наших армянских друзей заявление о том, что есть проблемы в ОДКБ. Должен вам сказать, вы правы, вы правы в чем-то. Но не говорите об этом, все равно вы здесь.