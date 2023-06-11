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Лукашенко: я слышал от наших армянских друзей заявление, что есть проблемы в ОДКБ. Вы правы в чём-то

11 июня 2023 16:33
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Новости Беларуси. Госсеки ОДКБ в четверг, 8 июня, приехали в Минск. В 2023 году мы председательствуем в этом объединении. Но прежде – сверка генеральной линии с Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава государства во время этого разговора сделал ряд громких заявлений. Остановимся на самых ярких.

Лукашенко: я слышал от наших армянских друзей заявление, что есть проблемы в ОДКБ. Вы правы в чём-то-1

И на прошлонедельной встрече с руководителями спецслужб СНГ, и на этой звучала одна и та же мысль: происходящая трансформация мира затронет каждую страну. На шахматной доске будут двигаться, уже двигаются, все фигуры, и только в конце партии станет ясно, кто в какой позиции. Александр Лукашенко в который раз просит не концентрироваться на оценках и подменных приоритетах, а посмотреть шире и задать вопрос: кому происходящее выгодно?

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Лукашенко: я слышал от наших армянских друзей заявление, что есть проблемы в ОДКБ. Вы правы в чём-то-4

Глава государства не отрицает, в ОДКБ есть проблемы двустороннего характера, но все они решаемы. И между Арменией, и Азербайджаном. И в Кыргызстане. Согласитесь, если бы было не так, едва ли за этим столом во Дворце Независимости были бы представители всех стран. Значит, каждый из руководителей этих государств понимает, что иначе в сложившихся обстоятельствах не сохраниться.

Лукашенко: я слышал от наших армянских друзей заявление, что есть проблемы в ОДКБ. Вы правы в чём-то-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не спешите. Я вот слышал от наших армянских друзей заявление о том, что есть проблемы в ОДКБ. Должен вам сказать, вы правы, вы правы в чем-то. Но не говорите об этом, все равно вы здесь.

Лукашенко: я слышал от наших армянских друзей заявление, что есть проблемы в ОДКБ. Вы правы в чём-то-10

И это ключевое! Это девиз белорусского Председательства в ОДКБ – в нем, по сути, и есть ответ на вопрос: так что же делать? Быть вместе и сотрудничать. Тоже любопытный нюанс: вопреки мнению о том, что председательствующий продвигает лишь интересы своей страны, Александр Лукашенко транслирует готовность к другому. Эксклюзивное предложение, которое присутствующие обязаны донести своим руководителям.

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# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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