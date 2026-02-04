Здоровое использование соцсетей для школьников и студентов – в Молодёжном совете предложили кейс

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Молодежный совет не только говорит, но и делает. И для нас эта программа станет запуском встреч для молодых специалистов, особенно молодых учителей. У нас уже есть спикеры, которые проведут серию тренингов, как различать ложную информацию, как находить правильную коммуникацию с социальными сетями.
И потом, мы надеемся, эти тренинги станут примером того, что в школах, университетах, даже в коллективах, где есть работающая молодежь, на постоянной системе, как та же финансовая грамотность, будут проходить такие курсы по навыкам общения с социальными сетями.
Ольга Стрельцова, учитель русского языка и литературы Боровлянской средней школы №4:
Как будет проходить информирование без использования социальных сетей, раз они такие страшные и вызывают зависимость?
Алина Ретькова:
Мы говорим не про социальные сети – у нас есть официальный сайт Молодежного совета, мы сделаем методические материалы, разошлем по школам, чтобы в каждой школе эта методическая книга лежала в библиотеке и любой желающий, который будет знать о ней, расскажет.
Мы не только через социальные сети в Молодежном совете работаем, у нас в каждом районе есть член Молодежного совета который придет. Большинство в нашей работе – через очное взаимодействие. Ни одно взаимодействие через Instagram и Reels не заменит того, что мы придем и расскажем лично.
Муковозчик: соцсети – чужая придумка, которая всегда будет инструментом по нанесению вреда Беларуси.