Здоровое использование соцсетей для школьников и студентов – в Молодёжном совете предложили кейс

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Молодежный совет не только говорит, но и делает. И для нас эта программа станет запуском встреч для молодых специалистов, особенно молодых учителей. У нас уже есть спикеры, которые проведут серию тренингов, как различать ложную информацию, как находить правильную коммуникацию с социальными сетями. И потом, мы надеемся, эти тренинги станут примером того, что в школах, университетах, даже в коллективах, где есть работающая молодежь, на постоянной системе, как та же финансовая грамотность, будут проходить такие курсы по навыкам общения с социальными сетями.