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Здоровое использование соцсетей для школьников и студентов – в Молодёжном совете предложили кейс

04 февраля 2026 17:22
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым и Григорием Азаренком. 

Здоровое использование соцсетей для школьников и студентов – в Молодёжном совете предложили кейс-2

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Молодежный совет не только говорит, но и делает. И для нас эта программа станет запуском встреч для молодых специалистов, особенно молодых учителей. У нас уже есть спикеры, которые проведут серию тренингов, как различать ложную информацию, как находить правильную коммуникацию с социальными сетями. 

И потом, мы надеемся, эти тренинги станут примером того, что в школах, университетах, даже в коллективах, где есть работающая молодежь, на постоянной системе, как та же финансовая грамотность, будут проходить такие курсы по навыкам общения с социальными сетями.

Здоровое использование соцсетей для школьников и студентов – в Молодёжном совете предложили кейс-4

Ольга Стрельцова, учитель русского языка и литературы Боровлянской средней школы №4:
Как будет проходить информирование без использования социальных сетей, раз они такие страшные и вызывают зависимость?

Алина Ретькова:
Мы говорим не про социальные сети – у нас есть официальный сайт Молодежного совета, мы сделаем методические материалы, разошлем по школам, чтобы в каждой школе эта методическая книга лежала в библиотеке и любой желающий, который будет знать о ней, расскажет.

Мы не только через социальные сети в Молодежном совете работаем, у нас в каждом районе есть член Молодежного совета который придет. Большинство в нашей работе – через очное взаимодействие. Ни одно взаимодействие через Instagram и Reels не заменит того, что мы придем и расскажем лично. 

Муковозчик: соцсети – чужая придумка, которая всегда будет инструментом по нанесению вреда Беларуси.

# социальные сети # Интернет # Молодежь Беларуси # Алина Ретькова # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок

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