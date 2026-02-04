Китайские кардиохирурги привезли в Беларусь уникальную методику лечения сосудов

В Беларусь пришла технология, которую раньше применяли лишь в нескольких клиниках мира. Китайские специалисты привезли уникальную методику лечения пациентов с тяжелым поражением сердечных сосудов, когда из-за отложений кальция стандартные операции уже не работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о высокотехнологичном вмешательстве, которое ранее не выполнялось ни в Беларуси, ни на всем пространстве Союзного государства. Сегодня в нашей стране первый практический показ. Под наблюдением китайского кардиохирурга белорусские специалисты проводили операцию и одновременно обучались сложным манипуляциям.

Наше сердце не всегда успевает за ритмом жизни. С возрастом сосуды стареют, становятся менее эластичными, и в них накапливается кальций. Когда его становится слишком много, стенки напоминают каменную трубку. А это риск развития инсульта и даже внезапной смерти. Раньше пациент с таким диагнозом был фактически обречен. Но сейчас на помощь белорусским медикам пришла инновационная методика.

Андрей Пристром, директор РНПЦ «Кардиология»:

Технология предполагает собой хирургическое эндоваскулярное лечение пациентов, у которых образуются в сосудах атеросклеротические бляшки. При длительном пребывании эти бляшки кальцинируются – покрываются кальцием. То есть, по сути, становятся как камень. И когда мы проводим наши стандартные уже процедуры, имплантируем, пытаемся поставить стент в эти сосуды – не получается, потому что камень этот плотный и, соответственно, технически не можем помочь этим пациентам. Поэтому данная технология направлена на то, чтобы разрушать именно кальциевые структуры в просвете сосуда.

Суть технологии заключается в том, что специальный прибор при помощи ультразвука разрушает образования кальция в сосудах, что позволяет кардиохирургам провести стентирование. То есть установить металлический каркас, чтобы расширить сосуды сердца и тем самым восстановить кровоток. Новым методом с белорусскими медиками поделились китайские специалисты. Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию при поддержке коллег из Китая. Операция с использованием высокотехнологичной методики стала первой не только в Беларуси, но и на всем пространстве Союзного государства. Наши медики работали в связке с китайским специалистом. Параллельно проговаривали и разъясняли каждую деталь вмешательства. Ведь в прямом эфире за их действиями наблюдали более 50 кардиохиругов со всей страны.

Валерий Стельмашок, заместитель заведующего отделением, интервенционный кардиолог РНЦП «Кардиология»:

И все шаги, по крайней мере, то, что мы делаем, какие-то наши действия, все мы оговаривали очень подробно. Потому что у нас есть онлайн-связь с коллегами, которые находятся в конференц-зале, где они получают информацию. Они нам задают вопросы, мы отвечаем.