Объём внешней торговли со странами Юго-Восточной Азии в 2025-м превысил 1,1 млрд долларов
Страны Юго-Восточной Азии – перспективные партнеры для Беларуси. Регион открывает широкие возможности для наращивания торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юго-Восточная Азия – пятая экономика мира с населением почти 700 миллионов человек. С этим динамично развивающимся регионом Беларусь выстраивает диалог по парламентской линии, укрепляет гуманитарные и образовательные связи.
Что касается экономики, объем внешней торговли со странами региона в 2025 году превысил 1 миллиард 100 миллионов долларов. Положительное сальдо свидетельствует о высокой востребованности белорусской продукции на этом рынке.
В поисках новых точек роста и эффективных механизмов взаимодействия сегодня в Палате представителей прошел экспертный семинар, на котором обсуждались перспективы расширения сотрудничества.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Поэтому сегодняшний семинар ставит основной своей задачей еще раз стимулировать наш депутатский корпус по работе и в рамках групп дружбы с парламентами стран Юго-Восточной Азии, ну и в целом в политическом парламентском измерении. Ну и более тесно наши парламенты взаимодействуют с парламентами Лаоса, Вьетнама, Индонезии, Мьянмы, мы участвовали в международном наблюдении.
Ключевые ориентиры для развития сотрудничества Беларуси со странами Юго-Восточной Азии – дальнейшее расширение внешнеполитической и экономической деятельности в рамках выполнения программы социально-экономического развития и укрепление партнерства с дружественными государствами.