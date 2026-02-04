Объём внешней торговли со странами Юго-Восточной Азии в 2025-м превысил 1,1 млрд долларов

Страны Юго-Восточной Азии – перспективные партнеры для Беларуси. Регион открывает широкие возможности для наращивания торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юго-Восточная Азия – пятая экономика мира с населением почти 700 миллионов человек. С этим динамично развивающимся регионом Беларусь выстраивает диалог по парламентской линии, укрепляет гуманитарные и образовательные связи.

Что касается экономики, объем внешней торговли со странами региона в 2025 году превысил 1 миллиард 100 миллионов долларов. Положительное сальдо свидетельствует о высокой востребованности белорусской продукции на этом рынке. В поисках новых точек роста и эффективных механизмов взаимодействия сегодня в Палате представителей прошел экспертный семинар, на котором обсуждались перспективы расширения сотрудничества.