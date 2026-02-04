Беларусь вошла в мировой топ-20 по уровню интеллекта

Беларусь снова заявила о себе как об интеллектуальном государстве. Страна вошла в мировой топ-20 по уровню интеллекта. Показатель у белорусов выше среднемирового, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем это не разовая удача и не случайность. По последним международным данным, средний IQ белорусов составляет примерно 101-102 балла, что и вывело страну в число 137 проанализированных государств с серьезным интеллектуальным потенциалом.

А если говорить о Европе, то по итогам последних лет Беларусь стабильно входит в топ-10 государств по уровню интеллектуального развития. И это факты. В нашей стране почти 50 вузов, сотни научных кафедр, тысячи преподавателей и почти 230 тысяч студентов. Система образования выстроена так, что знания здесь в полной мере используют во всех сферах развития государства.

Отдельная гордость – Национальная академия наук Беларуси. Это, по сути, мозговой центр страны. Десятки научных институтов, фундаментальные и прикладные исследования, разработки, которые находят применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и высоких технологиях.

Активно развивается инновационная инфраструктура: сеть из более 16 технопарков и научно-технологических кластеров, в том числе знаменитый Парк высоких технологий с десятками совместных лабораторий и сотни IT-компаний-резидентов, создающих продукты для мирового рынка.

Интеллектуальный задел начинается с дошкольного образования. Детские и молодежные технопарки, центры технического творчества, инженерные классы. Только Национальный детский технопарк объединяет около 1 500 воспитанников по 15 направлениям. Всего в Беларуси более 600 инженерных классов, в которых обучается 6 500 школьников.

Все это помогает вырастить тех самых специалистов, которые потом приходят в университеты, научные лаборатории и на предприятия. Беларусь не останавливается на достигнутом. Недавно на совещании у Президента обсуждалось создание нового образовательного центра – площадки для подготовки кадров будущего. Речь идет о самых перспективных направлениях: искусственный интеллект, высокие технологии, наука и инженерия.

Все это укладывается в большую стратегию государственной программы «Беларусь интеллектуальная». Она объединяет образование, науку, технологии и культуру в единую систему, где интеллект становится не абстрактным понятием, а настоящей ценностью. И, конечно, мощным экономическим двигателем. И это история не про рейтинг ради рейтинга, а про людей, которые умеют думать, создавать и двигаться вперед.