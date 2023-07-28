Квесты, фотозоны и показательное кормление – в Минском зоопарке отпразднуют Международный день тигра

Посетителей приглашают не только посмотреть на полосатых зверей, но и поучаствовать в квестах. Также будут работать интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

В нашем зоопарке живет три тигра разных подвидов. Амурская тигрица Ярослава и парочка бегальских – Саймон и Тамути. Вот Ярослава, специфический у нее характер: то она милая добрая пушистая кошечка, то агрессивная, гордая и независимая. Саймон – это любимец посетителей, потому что это необычный тигр – это белая вариация. Таких тигров мало где можно увидеть. Он обожает внимание, всегда демонстрирует всю свою красоту и величие.