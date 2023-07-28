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Квесты, фотозоны и показательное кормление – в Минском зоопарке отпразднуют Международный день тигра

28 июля 2023 13:36
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Новости Беларуси. Минский зоопарк готовится ярко отпраздновать Международный день тигра. Ежегодно его отмечают 29 июля. Для гостей подготовили немало сюрпризов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Квесты, фотозоны и показательное кормление – в Минском зоопарке отпразднуют Международный день тигра-1

Посетителей приглашают не только посмотреть на полосатых зверей, но и поучаствовать в квестах. Также будут работать интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Квесты, фотозоны и показательное кормление – в Минском зоопарке отпразднуют Международный день тигра-4

А самым зрелищным развлечением станет показательное кормление тигрицы и черного ягуара.

Квесты, фотозоны и показательное кормление – в Минском зоопарке отпразднуют Международный день тигра-7

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
В нашем зоопарке живет три тигра разных подвидов. Амурская тигрица Ярослава и парочка бегальских – Саймон и Тамути. Вот Ярослава, специфический у нее характер: то она милая добрая пушистая кошечка, то агрессивная, гордая и независимая. Саймон – это любимец посетителей, потому что это необычный тигр – это белая вариация. Таких тигров мало где можно увидеть. Он обожает внимание, всегда демонстрирует всю свою красоту и величие.

Квесты, фотозоны и показательное кормление – в Минском зоопарке отпразднуют Международный день тигра-10

Тигры – одни из самых красивых животных семейства кошачьих. Но, к сожалению, их численность на планете невелика. Суть праздника – напомнить человеку о важности сохранения этого вида млекопитающих.

# Зоопарк # общество # Оксана Буко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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