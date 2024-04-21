Косыгин: на Западе чётко прописали, что Беларусь и Россия – враги

Мы буквально в шаге от исторического события. Пару дней остается до седьмого Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет 24 и 25 апреля, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Делегаты собирались и раньше. Вообще, первое ВНС прошло в Беларуси в 1996-м. Но сейчас особый случай. Хоть параллели с тем первым заседанием действительно читаются. И тогда, и сейчас белорусам предстояло ответить на фундаментальные вопросы, которые напрямую касались будущего страны. В начале 1990-х было непросто. Экономическая и политическая неразбериха, социальные сложности и поиск собственной модели развития. Но, как бы ни было трудно, баланс удалось найти, мы его успешно поддерживали много лет.

С учетом последних событий особое внимание уделят безопасности, при чем не только внутри Дворца, но и далеко за его пределами. Вопросы национальной безопасности и оборонной доктрины – стратегические, поэтому и первые в повестке собрания. Экс-начальник главного управления Генштаба Вооруженных Сил, а сегодня депутат парламента Руслан Косыгин заверяет: такой подход – требование времени, на глобальные вызовы мы должны дать глобальный ответ.

Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это не нагнетание обстановки. Мы просто реалисты. Мы реально оцениваем то, что сегодня происходит в мире, что сегодня происходит вокруг Республики Беларусь. И проецируя возможные риски, вызовы, угрозы в рамках военных опасностей для нашего государства, конечно же, это подлежало учету и уточнению, в том числе вот этих стратегических документов, которые закладывают основу политики, ее военной составляющей, в основу принимаемых решений. С учетом анализа всех вот этих рисков, вызовов и угроз и принятия адекватных мер, которые бы обеспечивали мир, стабильность и дальнейшее развитие нашего государства.

За два года после шестого ВНС на южных и западных рубежах, увы, не обошлось без перемен. Контингент НАТО в Европе только увеличивается. Вдоль наших границ с Польшей и Прибалтикой рассредоточились 10 национальных батальонов, а это свыше 33 тысяч военнослужащих. В их арсенале, помимо танков, транспортеров и прочей бронетехники, две тысячи самолетов и полтысячи крылатых ракет. Ситуацию накаляют и учения «Защитник-2024» – беспрецедентные по своему охвату – 32 страны и 90 тысяч солдат в считаных километрах от белорусского столба.