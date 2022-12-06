2000 организаций перерабатывают мусор в Беларуси. Как в стране сокращают объём пластиковых отходов?

Проблема отходов, а именно обилия полигонов – непригодных для жизнедеятельности мест – решается в Беларуси сразу несколькими способами. Нужно понимать, что отходы бывают не только бытовые, но и промышленные.

Кристина Михалап, консультант управления регулирования обращения с отходами ﻿Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В республике образуется порядка 150 тысяч тонн отходов пластика в составе отходов производства и порядка 280 тысяч тонн отходов пластика в составе коммунальных отходов. Уровень использования отходов пластика в составе отходов производства – приблизительно 90 %.

Что касается производств, то там есть определенные методы, благодаря которым на полигоны поступает все меньше и меньше сырья. А вот пластик в коммунальных отходах – вопрос, который решается не одним десятком мер. Кристина Михалап:

Предотвращение образования отходов связано с совершенствованием требований к получаемой продукции и к применяемым технологиям. Еще на стадии проектирования изделий необходимо учитывать экологические условия, так называемый экодизайн.

Полезно знать, что если около дома установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, то жильцы должны сортировать отходы. Такие незамысловатые действия дадут вторую жизнь бумаге, пластику, жестяным банкам, стеклу и многому другому. Все материалы отсортируют и отправят на специализированные заводы. Кристина Михалап:

В республике порядка 2 000 организаций, которые перерабатывают отходы. Из них отходы пластика перерабатывает порядка 170 таких предприятий. Еще недавно существовала проблема переработки комбинированной упаковки, типа тетрапак, но в прошлом году было введено в эксплуатацию предприятие, которое использует данную упаковку для получения целлюлозы восстановленной. Затем эта целлюлоза идет для производства картона.