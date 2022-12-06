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2000 организаций перерабатывают мусор в Беларуси. Как в стране сокращают объём пластиковых отходов?

06 декабря 2022 12:10
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Проблема отходов, а именно обилия полигонов – непригодных для жизнедеятельности мест – решается в Беларуси сразу несколькими способами. Нужно понимать, что отходы бывают не только бытовые, но и промышленные.

2000 организаций перерабатывают мусор в Беларуси. Как в стране сокращают объём пластиковых отходов?-1

Кристина Михалап, консультант управления регулирования обращения с отходами ﻿Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
В республике образуется порядка 150 тысяч тонн отходов пластика в составе отходов производства и порядка 280 тысяч тонн отходов пластика в составе коммунальных отходов. Уровень использования отходов пластика в составе отходов производства приблизительно 90 %.

2000 организаций перерабатывают мусор в Беларуси. Как в стране сокращают объём пластиковых отходов?-4

Что касается производств, то там есть определенные методы, благодаря которым на полигоны поступает все меньше и меньше сырья. А вот пластик в коммунальных отходах – вопрос, который решается не одним десятком мер.

Кристина Михалап:
Предотвращение образования отходов связано с совершенствованием требований к получаемой продукции и к применяемым технологиям. Еще на стадии проектирования изделий необходимо учитывать экологические условия, так называемый экодизайн.

2000 организаций перерабатывают мусор в Беларуси. Как в стране сокращают объём пластиковых отходов?-7

Полезно знать, что если около дома установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, то жильцы должны сортировать отходы. Такие незамысловатые действия дадут вторую жизнь бумаге, пластику, жестяным банкам, стеклу и многому другому. Все материалы отсортируют и отправят на специализированные заводы.

Кристина Михалап:
В республике порядка 2 000 организаций, которые перерабатывают отходы. Из них отходы пластика перерабатывает порядка 170 таких предприятий. Еще недавно существовала проблема переработки комбинированной упаковки, типа тетрапак, но в прошлом году было введено в эксплуатацию предприятие, которое использует данную упаковку для получения целлюлозы восстановленной. Затем эта целлюлоза идет для производства картона.

2000 организаций перерабатывают мусор в Беларуси. Как в стране сокращают объём пластиковых отходов?-10

После тщательной очистки из отсортированного мусора производят туалетную бумагу, алюминиевые банки, стекловату, одежду и даже аксессуары. В общем, обычный мусор обретает вторую жизнь, а не разлагается ближайшие пару десятков лет.

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# Экология # общество # Кристина Михалап # Диана Лещенко # Фотофакт

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