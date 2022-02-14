Здесь практику проходил и сюда же на работу. В Гродненском медуниверситете распределение получили около 500 студентов

Новости Беларуси. Выпускники медицинских вузов в эти дни определяются со своими первыми рабочими местами. В Гродненском университете распределение получили около 500 студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия учитывает не только высокие достижения в учебе и науке, но и работу в период пандемии. К тому же в марте вступит в силу новый Кодекс об образовании, и он уже вызвал много вопросов, в том числе у выпускников. Коснутся ли их новшества и сколько лет надо отработать по распределению? Галина Буро продолжит.

– С чем поступила, с какими жалобами?

– Болят ноги.

– Болят ноги. А давно болят или только сейчас?

– Вчера заболели. Теперь можно попасть и в крупные города? Какие нововведения в новом Кодексе об образовании коснутся целевиков – читайте здесь.

Не только внимательно слушать, но и подмечать жесты, мимику, психологическое состояние. Без этого в работе с пациентами никак. Денис Ковш оканчивает Гродненский медицинский вуз, станет дипломированным врачом-неонатологом. В областной детской больнице уже как дома: здесь и практику проходил, сюда придет и на работу.

Денис Ковш, студент Гродненского государственного медицинского университета:

На третьем курсе, когда было первое занятие вводное в неонатологии, нас сводили в отделение, где были новорожденные, они только родились. И первый пациент, которого показали, это была девочка, которой было 7 часов. Понял, что это действительно мое, мне приятно с этими детьми работать, им помогать.

Окончательный вердикт выносят на распределении. У Дениса самый высокий балл на факультете – 9,37. Учеба, достижения, научная работа – комиссия учитывает все.

Галина Буро, корреспондент:

Особенность 2022 года – работа студентов с коронавирусом в период учебы. Опыт борьбы с пандемией в больницах или поликлиниках дает выпускнику приоритет при распределении.

На распределении в Гродненском медуниверситете почти 500 студентов. В комиссии – потенциальные работодатели: главврачи со всей страны. Большой интерес из районных больниц, там кадровый голод удается снизить благодаря техническому переоснащению и созданию в стране межрегиональных опорных клиник. Выпускников привлекают инновации. Еще один стимул – жилье. За 2021 год в стране под молодых специалистов-медиков выделили около 700 арендных квартир и почти 2 000 мест в общежитиях. Хорошая материальная база. Чем районные поликлиники привлекательны для выпускников медвузов? – читайте здесь.