Хорошая материальная база. Чем районные поликлиники привлекательны для выпускников медвузов?

Новости Беларуси. Выпускники медицинских вузов в эти дни определяются со своими первыми рабочими местами. В Гродненском университете распределение получили около 500 студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комиссия учитывает не только высокие достижения в учебе и науке, но и работу в период пандемии.

Георгий Хлебович, главный врач Ляховичской центральной районной больницы:

У нас хорошая материальная база, у нас новая поликлиника, стационар широкопрофильный. То оборудование, которое у нас есть, обновлено за последние 3-4 года довольно существенно, оно требует соответствующих подготовленных кадров.