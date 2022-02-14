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Хорошая материальная база. Чем районные поликлиники привлекательны для выпускников медвузов?

14 февраля 2022 20:09
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Новости Беларуси. Выпускники медицинских вузов в эти дни определяются со своими первыми рабочими местами. В Гродненском университете распределение получили около 500 студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорошая материальная база. Чем районные поликлиники привлекательны для выпускников медвузов?-1

Комиссия учитывает не только высокие достижения в учебе и науке, но и работу в период пандемии.  

Хорошая материальная база. Чем районные поликлиники привлекательны для выпускников медвузов?-4

Георгий Хлебович, главный врач Ляховичской центральной районной больницы:   
У нас хорошая материальная база, у нас новая поликлиника, стационар широкопрофильный. То оборудование, которое у нас есть, обновлено за последние 3-4 года довольно существенно, оно требует соответствующих подготовленных кадров.  

В Гродненском медуниверситете распределение получили около 500 студентов. Подробнее здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Галина Буро # Георгий Хлебович # Фотофакт

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