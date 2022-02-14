Теперь можно попасть и в крупные города? Какие нововведения в Кодексе об образовании коснутся целевиков

Новости Беларуси. Выпускники медицинских вузов в эти дни определяются со своими первыми рабочими местами. В Гродненском университете распределение получили около 500 студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия учитывает не только высокие достижения в учебе и науке, но и работу в период пандемии.
Ольга Колюпанова, начальник главного управления организационно-кадровой работы Министерства здравоохранения Беларуси:
Отменяет такую норму, как города, как мы называем, города 20-тысячники и крупные города, особенно нуждающиеся в молодых специалистах. Это такие опорные города ускоренного развития, как Бобруйск, Борисов, Молодечно, Гродно, Лида. Эти города смогут получить целевой набор. Но это будущее.
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