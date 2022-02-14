Теперь можно попасть и в крупные города? Какие нововведения в Кодексе об образовании коснутся целевиков

Новости Беларуси. Выпускники медицинских вузов в эти дни определяются со своими первыми рабочими местами. В Гродненском университете распределение получили около 500 студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия учитывает не только высокие достижения в учебе и науке, но и работу в период пандемии.