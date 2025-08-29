Лукашенко: к Китаю надо не просто присматриваться, а некоторые вещи брать и переносить в свою реальность

Точкой зрения на эти и другие вопросы поделился глава нашего государства в интервью Медиакорпорации Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По всем вопросам, по всем направлениям мы у вас учимся. Это не просто дань уважения вам и тем, кто меня услышит. Я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи просто брать и переносить в свою реальность. Конечно, с учетом наших особенностей менталитета, культуры и так далее.