Прямой эфир

Лукашенко: к Китаю надо не просто присматриваться, а некоторые вещи брать и переносить в свою реальность

29 августа 2025 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусско-китайские отношения. Неторопливый, но основательный подход к развитию Беларуси. Европейская безопасность. Авторитет Шанхайской организации сотрудничества и Беларуси как страны – участника объединения.

Точкой зрения на эти и другие вопросы поделился глава нашего государства в интервью Медиакорпорации Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: к Китаю надо не просто присматриваться, а некоторые вещи брать и переносить в свою реальность-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По всем вопросам, по всем направлениям мы у вас учимся. Это не просто дань уважения вам и тем, кто меня услышит. Я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи просто брать и переносить в свою реальность. Конечно, с учетом наших особенностей менталитета, культуры и так далее.

Лукашенко: если бы мы поступили не по-китайски и рванули на Запад – страна бы просто развалилась.

# Александр Лукашенко # Интервью Александра Лукашенко # Беларусь-Китай

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: сегодня без стран ШОС не может быть решён ни один вопрос
29 августа 2025 13:44

Лукашенко: сегодня без стран ШОС не может быть решён ни один вопрос

Лукашенко: если бы мы поступили не по-китайски и рванули на Запад – страна бы просто развалилась
29 августа 2025 13:44

Лукашенко: если бы мы поступили не по-китайски и рванули на Запад – страна бы просто развалилась

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина
29 августа 2025 13:39

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина