Лукашенко: сегодня без стран ШОС не может быть решён ни один вопрос

Китай подходит к вопросам развития неторопливо, но основательно, отметил Александр Лукашенко. Что отчетливо видно в ретроспективе 30 лет. Сегодня надавить на КНР не может даже устоявшийся мировой лидер – США – об этом красноречиво свидетельствует, например, ситуация с повышением таможенных пошлин. Президент ранее подчеркивал, что «будет сильным Китай – будет сильной Беларусь, и наоборот».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без стран ШОС не может быть сегодня решен ни один из вопросов. Вынуждены считаться сильные мира сего – Шанхайская организация сотрудничества. И то, что мы стали членом ШОС… Я же помню, как велись все эти переговоры, в том числе кулуарные – это так кажется, что мы приехали на заседание, нас приняли – все было непросто. Там смотрят на баланс сил.

Мы одна семья, мы обсуждаем проблемы и вырабатываем перспективы. Это для нас хорошо? Для нас, сравнить нас, где-то 10-миллионное население, и полтора миллиарда Китая, Индии или с другими странами. Это очень почетно, и не только почетно, но очень полезно для нашей экономики, и для промышленности, особенно для промышленности. Когда ввели санкции, мы в Китае получаем все то, что раньше покупали на Западе. И это очень высокого качества. Мы построили «Великий камень» – жемчужина «Пояса и пути». И туда пытаемся затащить самые передовые китайские технологии. Мы это делаем. Китаю это выгодно – нам тем более. ШОС развивается основательно, спокойно. Может, и нам надо научиться развиваться по-китайски. Спокойно и уверенно.