Лукашенко: пока ОБСЕ бездействует, ключом к миру в Европе могла бы стать другая организация

С чего начиналась и какой была дорога Беларуси и Китая к всепогодному и всестороннему сотрудничеству, а также о будущем двусторонних отношений, Александр Лукашенко подробно рассказал в большом интервью Медиакорпорации КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьера состоялась накануне и уже привлекла внимание широкой аудитории. Только за первые два часа трансляцию на канале СCTV посмотрело свыше 200 тысяч человек, телеверсию с английскими субтитрами за это же время увидело больше 6,5 тысячи человек. Сегодня совокупное количество зрителей перемахнуло за четыреста пятьдесят тысяч.
Как отмечают эксперты, народам Беларуси и Китая о тесном партнерстве стран рассказывать не нужно, успехи налицо. А вот зарубежному зрителю интервью Александра Лукашенко способно дать ответы в том числе на вопросы глобальной повестки. Речь шла, например, о роли ШОС и европейской безопасности.
Вклад в ее обеспечение, как подчеркнул Президент, должны внести все страны континента: от Беларуси до Англии и Германии. Возможно, подчеркнул глава государства, участие должны принять и США. Вместе с тем он напомнил про существование ОБСЕ, которая в самый острый момент, каковым и является украинский кризис, бездействует.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужна не просто дипломатическая организация, а военно-политическая организация. И самое главное, при этом нужны гарантии безопасности. Надо договориться, вот гарантии безопасности. Если они нарушаются, ответ будет такой.
Хотя в нашем горьком опыте есть и эта страница, когда мы в Будапеште заключали договор о выводе ядерного оружия с территорией Украины и Беларуси, в том числе Казахстана, и концентрировали свое оружие в одной стране – сейчас в Российской Федерации. Тогда нам давали гарантии сильные страны: и Америка, и Великобритания, и Россия и так далее. Ну и что, все это было забыто.
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