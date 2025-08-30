Лукашенко: пока ОБСЕ бездействует, ключом к миру в Европе могла бы стать другая организация

С чего начиналась и какой была дорога Беларуси и Китая к всепогодному и всестороннему сотрудничеству, а также о будущем двусторонних отношений, Александр Лукашенко подробно рассказал в большом интервью Медиакорпорации КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьера состоялась накануне и уже привлекла внимание широкой аудитории. Только за первые два часа трансляцию на канале СCTV посмотрело свыше 200 тысяч человек, телеверсию с английскими субтитрами за это же время увидело больше 6,5 тысячи человек. Сегодня совокупное количество зрителей перемахнуло за четыреста пятьдесят тысяч.

Как отмечают эксперты, народам Беларуси и Китая о тесном партнерстве стран рассказывать не нужно, успехи налицо. А вот зарубежному зрителю интервью Александра Лукашенко способно дать ответы в том числе на вопросы глобальной повестки. Речь шла, например, о роли ШОС и европейской безопасности.

Вклад в ее обеспечение, как подчеркнул Президент, должны внести все страны континента: от Беларуси до Англии и Германии. Возможно, подчеркнул глава государства, участие должны принять и США. Вместе с тем он напомнил про существование ОБСЕ, которая в самый острый момент, каковым и является украинский кризис, бездействует.