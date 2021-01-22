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Здесь лечили коронавирусную пневмонию. Областной специализированный центр в Витебске вернулся к работе по своему профилю

22 января 2021 07:17
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Новости Беларуси. В Витебске еще одно медучреждение вернулось к работе по своему основному профилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областной специализированный центр два с половиной месяца лечил пациентов с коронавирусной пневмонией. Ранее там была проведена тщательная антиковидная дезинфекция, и уже сегодня здесь запланированы первые операции.

Здесь лечили коронавирусную пневмонию. Областной специализированный центр в Витебске вернулся к работе по своему профилю-1

Центр специализируется на оказании хирургической, проктологической и гинекологической помощи. Он рассчитан на 230 койко-мест.

Здесь лечили коронавирусную пневмонию. Областной специализированный центр в Витебске вернулся к работе по своему профилю-4

Валерий Денисенко, главный врач Витебского областного специализированного центра:
Пациентов значительное количество уменьшилось, выписка была достаточно активная. Поступление пациентов резко уменьшилось, поэтому мы вернулись с сегодняшнего дня к нашей обычной работе.

Специализированный центр – уже четвертое медучреждение в Витебске, которое вернулось в свой обычный режим работы. С понедельника, 25 января, этот список пополнит областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств.

Здесь лечили коронавирусную пневмонию. Областной специализированный центр в Витебске вернулся к работе по своему профилю-7

Районные больницы Витебской области снижают количество койко-мест, отведенных под COVID-пациентов, из-за невостребованности.

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# Коронавирус # общество # Валерий Денисенко # Фотофакт

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