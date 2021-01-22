Здесь лечили коронавирусную пневмонию. Областной специализированный центр в Витебске вернулся к работе по своему профилю

Новости Беларуси. В Витебске еще одно медучреждение вернулось к работе по своему основному профилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областной специализированный центр два с половиной месяца лечил пациентов с коронавирусной пневмонией. Ранее там была проведена тщательная антиковидная дезинфекция, и уже сегодня здесь запланированы первые операции.