Здесь лечили коронавирусную пневмонию. Областной специализированный центр в Витебске вернулся к работе по своему профилю

Новости Беларуси. В Витебске еще одно медучреждение вернулось к работе по своему основному профилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Областной специализированный центр два с половиной месяца лечил пациентов с коронавирусной пневмонией. Ранее там была проведена тщательная антиковидная дезинфекция, и уже сегодня здесь запланированы первые операции.
Центр специализируется на оказании хирургической, проктологической и гинекологической помощи. Он рассчитан на 230 койко-мест.
Валерий Денисенко, главный врач Витебского областного специализированного центра:
Пациентов значительное количество уменьшилось, выписка была достаточно активная. Поступление пациентов резко уменьшилось, поэтому мы вернулись с сегодняшнего дня к нашей обычной работе.
Специализированный центр – уже четвертое медучреждение в Витебске, которое вернулось в свой обычный режим работы. С понедельника, 25 января, этот список пополнит областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств.