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В Гомеле сокращают количество больниц с красными зонами

08 января 2021 11:25
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Новости Беларуси. В Гомеле больницы постепенно возвращаются к привычному режиму работы. В городе и регионе в целом наблюдается снижение числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за последние несколько дней к оказанию профильной помощи вернулись два медучреждения. Так, в областном онкодиспансере из красной зоны выведены 150 мест, которые ранее были перепрофилированы для лечения больных с коронавирусом. На треть такие места сокращены и в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны.

В Гомеле сокращают количество больниц с красными зонами-1

При этом больницы после спецобработки остаются в режиме готовности на случай возможного подъема заболеваемости после рождественских праздников.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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