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Коронавирус в Беларуси. Какие больницы снова вернутся к обычному профилю работы?

14 января 2021 10:45
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Новости Беларуси. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1 967 пациентов с COVID-19, выписаны 2 314, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заболеваемость в Беларуси несколько ниже, чем ожидалось. На этом фоне многие больницы, ранее перепрофилированные под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, возвращаются к привычному режиму работы.

Коронавирус в Беларуси. Какие больницы снова вернутся к обычному профилю работы?-1

14 января стало известно, что второй городской роддом Минска планируется открыть для плановой работы. Уже идет санитарная обработка освобожденных площадей. За дело взялись военные химики. Госпитализация пациентов с COVID-19 прекращена также в Городской гинекологической больнице. Кроме того, рассматривается вопрос возвращения к обычному профилю первой больницы Минска. 

Коронавирус в Беларуси. Какие больницы снова вернутся к обычному профилю работы?-4

Оптимистичнее прогнозов и ситуация в Минской области. В стационарах региона больше всего свободных коек, которые планировались под коронавирусных больных, сейчас в областном тубдиспансере, а также центральных больницах ряда районов.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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