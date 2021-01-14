Коронавирус в Беларуси. Какие больницы снова вернутся к обычному профилю работы?

Новости Беларуси. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1 967 пациентов с COVID-19, выписаны 2 314, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заболеваемость в Беларуси несколько ниже, чем ожидалось. На этом фоне многие больницы, ранее перепрофилированные под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, возвращаются к привычному режиму работы.