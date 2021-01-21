«Уже многие ждут». Первая в Гродненской области больница снимает с себя коронавирусный профиль
Новости Беларуси. Клиники страны постепенно возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно третья городская больница с 22 января первой в регионе полностью снимет с себя коронавирусный профиль. Сейчас там идет дезинфекция и подготовка.
Специальным составом обрабатывают стены, пол и потолок, койки и все медицинское оборудование. В палатах перестилают постельное белье, бактерицидными лампами обеззараживают воздух в помещениях. Это тщательная и кропотливая работа.
Третья больница Гродно была перепрофилирована под лечение пациентов с ковидными пневмониями с октября 2020 года – во вторую волну пандемии. Были задействованы полностью все отделения и реанимация, а это 230 коек. Медики работали в тесном сотрудничестве с профессорско-преподавательским составом Гродненского медицинского университета. После дезинфекции клиника вновь начнет функционировать в обычном режиме: оказывать плановую и экстренную помощь.
Два отделения 21 января приняли первых пациентов.
Александр Елизаров, житель Гродно:
Поступил я сегодня, минут 40 назад. Насчет того, что перепрофилируются больницы – уже многие ждут. Уже, наверное, ждут и не дождутся. Приятно, что уже больницы перепрофилируются, очищаются после COVID.
Владислав Фролов, главный врач городской клинической больницы № 3 Гродно:
В работе, естественно, активно нам помогают, естественно, санэпидслужбы. На протяжении нескольких дней они помогают, проводят дезинфекционную обработку отделения с помощью современных парогенераторов аэрозольного типа.
Абсолютно не стоит переживать, потому что обработка проведена на жестком уровне. Кроме того, могу сказать, что когда здесь была COVID-инфекция и сейчас есть, у нас в достаточном количестве и дезсредства, и антисептики.
Возвращение больниц к основному профилю работы ведется по всей Гродненской области. Эпидемиологическая обстановка в регионе улучшается, но к полному перепрофилированию клиник там подходят взвешенно. Ведь медики держат руку на пульсе – в феврале ежегодно отмечается сезонный подъем острых респираторных заболеваний.
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