«Уже многие ждут». Первая в Гродненской области больница снимает с себя коронавирусный профиль

В Гродно третья городская больница с 22 января первой в регионе полностью снимет с себя коронавирусный профиль. Сейчас там идет дезинфекция и подготовка.

Специальным составом обрабатывают стены, пол и потолок, койки и все медицинское оборудование. В палатах перестилают постельное белье, бактерицидными лампами обеззараживают воздух в помещениях. Это тщательная и кропотливая работа.

Третья больница Гродно была перепрофилирована под лечение пациентов с ковидными пневмониями с октября 2020 года – во вторую волну пандемии. Были задействованы полностью все отделения и реанимация, а это 230 коек. Медики работали в тесном сотрудничестве с профессорско-преподавательским составом Гродненского медицинского университета. После дезинфекции клиника вновь начнет функционировать в обычном режиме: оказывать плановую и экстренную помощь.