«Здесь, как оазис, в котором все братья». Выставку фотографий с прошлого фестиваля национальных культур открыли в Гродно

Новости Беларуси. Эмоции доброго праздника и разноцветие красок застыли в фотомоментах. В Гродно к XIII Республиканскому фестивалю национальных культур открыли уникальную выставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На снимках – фотолетопись предыдущего карнавала, который проходит раз в два года, но из-за пандемии белорусам пришлось ждать его все четыре. Каким был праздник, можно вспомнить благодаря мастерам народного фотоклуба «Гродно». На экспозиции 120 работ от двух десятков авторов в жанре «художественный репортаж»: река из туристов со всего мира на пешеходной улице Советской, театрализованное шествие, моменты открытия и закрытия фестиваля, а главное – национальные подворья, где представители всех диаспор, которые проживают в Беларуси, демонстрируют культуру, традиции и кухню своей этнической родины. Фотохудожники запечатлели иранские золотые ковры, пышные цыганские юбки, корейскую экзотику, Грузию в виде большого торта и десятки других фрагментов колоритного праздника.