С 30 мая ПЦР-тесты нельзя проводить в частных медцентрах в Беларуси

Новости Беларуси. ПЦР-исследования на COVID-19 с 30 мая нельзя будет проводить в частных медцентрах. Это сделали для оптимизации лабораторных исследований и централизации наблюдения за пациентами на амбулаторном этапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для учета данных результаты из государственных лабораторий будут быстро поступать в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения и территориальный центр гигиены и эпидемиологии. Сдать анализ на платной основе для выезда за рубеж с выдачей результатов на русском и английском языках можно в 53 лабораториях системы Минздрава.