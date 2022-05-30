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С 30 мая ПЦР-тесты нельзя проводить в частных медцентрах в Беларуси

30 мая 2022 06:52
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Новости Беларуси. ПЦР-исследования на COVID-19 с 30 мая нельзя будет проводить в частных медцентрах. Это сделали для оптимизации лабораторных исследований и централизации наблюдения за пациентами на амбулаторном этапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 30 мая ПЦР-тесты нельзя проводить в частных медцентрах в Беларуси-1

Для учета данных результаты из государственных лабораторий будут быстро поступать в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения и территориальный центр гигиены и эпидемиологии. Сдать анализ на платной основе для выезда за рубеж с выдачей результатов на русском и английском языках можно в 53 лабораториях системы Минздрава.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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