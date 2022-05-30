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Квесты, игры, конкурс рисунков на асфальте. 30 мая стартует благотворительная акция «День защиты детей с БРСМ»

30 мая 2022 07:11
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Новости Беларуси. «День защиты детей с БРСМ». Благотворительная акция стартует 30 мая в Беларуси. Во всех уголках страны пройдет более 250 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квесты, игры, конкурс рисунков на асфальте. 30 мая стартует благотворительная акция «День защиты детей с БРСМ»-1

Заботой окружат воспитанников детских интернатов, опекунских и приемных семей, детей с ограниченными возможностями, а также находящихся в реабилитационных центрах и больницах. Для них подготовили праздничные программы с участием аниматоров, интерактивные игры и квесты, а также конкурс рисунков на асфальте. В Минском районе в День защиты детей состоится фестиваль «Планета детства». Также в рамках проекта активисты БРСМ в разных уголках страны благоустроят детские площадки.  

# БРСМ # общество # Фотофакт

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