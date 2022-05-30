Выпускники на последний звонок возложат цветы у стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. В белорусских школах звучат последние звонки. Торжественные линейки по случаю окончания учебного года для учеников девятых и одиннадцатых классов пройдут 30 мая по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в столице впервые состоится масштабный праздник.

Он стартует у стелы «Минск – город-герой». Более 2 500 учащихся одиннадцатых классов возложат к 45-метровому монументу цветы. Тем самым почтят память Героев войны, которые отдали свои жизни за наше право жить на своей земле под мирным небом. В Год исторической памяти это особо символично. Далее главной городской площадкой празднования станет «Минск-Арена». Здесь последний звонок прозвенит для всех столичных выпускников – это 11 тысяч юношей и девушек. Для них организуют концертную программу с множеством сюрпризов и волнительных моментов. Подготовят красочные тематические фотозоны, стилизованные интерактивные площадки. К слову, стала известна и дата выпускных вечеров для одиннадцатых классов. В 2022 году они пройдут 10 июня.