Беларусь готовится встречать Владислава Гончарова

Новости Беларуси. 22 августа олимпийскую золотую медаль увидят в Беларуси. Меньше чем через час в Национальном аэропорту приземлится самолёт с Владиславом Гончаровым на борту.

Встречает чемпиона и съемочная группа СТВ.

Анастасия Винчо, СТВ:

Добрый вечер, Сергей! Мы здесь все действительно в ожидании, в ожидании нашего олимпийского чемпиона – Владислава Гончарова. До мягкой посадки самолета из Франкфурта (именно таким маршрутом летят наши олимпийцы из Рио) осталось меньше часа. И время при таком ожидании, кажется, длится целую вечность. Люди и дело посматривают на часы и отсчитывают минуты.

Александра Кузнецова:

Я болею за Беларусь и очень сильно жду наших чемпионов, вживую хочу их увидеть. И считаю, что наши олимпийцы постарались и очень молодцы.

Анастасия Винчо, СТВ:

И чем меньше времени до часа Х, тем больше становится людей. Кстати, присоединится числу первых белорусов, которые встретили олимпийское золото в Минске, можете присоединиться и вы, дорогие телезрители. Ждём в зоне прилёта.