«Дал бы за этот фестиваль Нобелевскую премию». Вот как в Гродно готовятся к большому празднику

Новости Беларуси. Республиканский фестиваль национальных культур возвращается в Гродно после четырехлетнего перерыва. Вынужденная пауза – праздник раньше проводили раз в два года – была связана с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, до открытия самого яркого и любимого гостями со всего мира фестиваля дружбы народов остается меньше недели. В этот раз областной центр на три дня превратится в карнавальную столицу. Как идет подготовка и чем будут удивлять диаспоры, узнавала Галина Буро.

Нагретое до тысячи градусов стекло застывает нежными лепестками цветка. Настоящая магия от выдувной бригады стеклозавода «Неман». Эксклюзивы ручной работы – более полусотни эффектных сувениров для участников фестиваля национальных культур. Стекло и хрусталь в концепции единства. Используем белорусский орнамент. Вот так выглядит стеклянный символ фестиваля национальных культур в Гродно. Подробнее.

Регион в предвкушении карнавала. В магазинах фестивальные эмблемы на хлебобулочных изделиях и молочке, а все улицы Гродно приглашают на колоритный праздник национальностей.

– Вот, видите.

– А почему монеты именно?

– Принято так было, богатство. Олицетворяло женщину, чем больше серебряных монет, тем она богаче. В его ярких фото словно отражается тот самый звон монет с национальных чувашских головных уборов. Александр Стаценко 40 лет назад из Чебоксар приехал на работу в Гродно. Тренером воспитал плеяду белорусских чемпионов. Увлекся фотографией, где центральное место – чувашской диаспоре. Идея дружбы народов запала в душу, ведь в свое время отслужил на атомной подлодке Северного флота, пережил Карибский кризис и своими глазами видел, насколько хрупок мир.

Александр Стаценко, заместитель председателя Гродненского городского объединения чувашей «Атал»:

А сейчас вот тоже такая же ситуация, аналогичная, кому это нужно, все прекрасно знают. Мир должен жить творчески, а не ракетами. После распада Советского Союза, я бы дал за этот фестиваль Нобелевскую премию. Белорусское ткачество и русские кокошники, грузинская лезгинка и еврейская маца, индийский «Болливуд» и украинские галушки – 18 национальных подворий, три десятка диаспор и под тысячу участников. Исторический центр превратится в настоящую карту мира. Изюминка – масштабное театрализованное шествие. А на улице Замковой откроют новый комплекс «Дом рыбака».

Галина Буро, корреспондент:

Облик здания выполнен в стиле исторического центра города. Именно на этом месте в прошлые века располагался дом, в котором, по некоторым версиям, жил руководитель гродненского цеха рыбаков. В советское время здание снесли. А сегодня, благодаря инвестпроекту, история возрождается. Фестивалить город будет два дня, а на третий праздник переместиться на природу – на знаменитый Августовский канал. Там – от куриных забегов до дегустаций.