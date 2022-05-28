«Дал бы за этот фестиваль Нобелевскую премию». Вот как в Гродно готовятся к большому празднику
Новости Беларуси. Республиканский фестиваль национальных культур возвращается в Гродно после четырехлетнего перерыва. Вынужденная пауза – праздник раньше проводили раз в два года – была связана с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итак, до открытия самого яркого и любимого гостями со всего мира фестиваля дружбы народов остается меньше недели. В этот раз областной центр на три дня превратится в карнавальную столицу.
Как идет подготовка и чем будут удивлять диаспоры, узнавала Галина Буро.
Нагретое до тысячи градусов стекло застывает нежными лепестками цветка. Настоящая магия от выдувной бригады стеклозавода «Неман». Эксклюзивы ручной работы – более полусотни эффектных сувениров для участников фестиваля национальных культур. Стекло и хрусталь в концепции единства.
Используем белорусский орнамент. Вот так выглядит стеклянный символ фестиваля национальных культур в Гродно. Подробнее.
Регион в предвкушении карнавала. В магазинах фестивальные эмблемы на хлебобулочных изделиях и молочке, а все улицы Гродно приглашают на колоритный праздник национальностей.
– Вот, видите.
– А почему монеты именно?
– Принято так было, богатство. Олицетворяло женщину, чем больше серебряных монет, тем она богаче.
В его ярких фото словно отражается тот самый звон монет с национальных чувашских головных уборов. Александр Стаценко 40 лет назад из Чебоксар приехал на работу в Гродно. Тренером воспитал плеяду белорусских чемпионов. Увлекся фотографией, где центральное место – чувашской диаспоре. Идея дружбы народов запала в душу, ведь в свое время отслужил на атомной подлодке Северного флота, пережил Карибский кризис и своими глазами видел, насколько хрупок мир.
Александр Стаценко, заместитель председателя Гродненского городского объединения чувашей «Атал»:
А сейчас вот тоже такая же ситуация, аналогичная, кому это нужно, все прекрасно знают. Мир должен жить творчески, а не ракетами. После распада Советского Союза, я бы дал за этот фестиваль Нобелевскую премию.
Белорусское ткачество и русские кокошники, грузинская лезгинка и еврейская маца, индийский «Болливуд» и украинские галушки – 18 национальных подворий, три десятка диаспор и под тысячу участников. Исторический центр превратится в настоящую карту мира. Изюминка – масштабное театрализованное шествие. А на улице Замковой откроют новый комплекс «Дом рыбака».
Галина Буро, корреспондент:
Облик здания выполнен в стиле исторического центра города. Именно на этом месте в прошлые века располагался дом, в котором, по некоторым версиям, жил руководитель гродненского цеха рыбаков. В советское время здание снесли. А сегодня, благодаря инвестпроекту, история возрождается.
Фестивалить город будет два дня, а на третий праздник переместиться на природу – на знаменитый Августовский канал. Там – от куриных забегов до дегустаций.
Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:
Мы представим наши региональные блюда, которые внесены в государственный список историко-культурных ценностей нашей Гродненской области, такие, как порозовская банкуха, наши одельские блюда, которые также имеют статус историко-культурных ценностей, наш павловский каравай из Слонима, наши волковысские караваи, которые также имеют этот же статус историко-культурной ценности. Ну, и драники белорусские. Вот совсем недавно Белорусской республиканской научно-методической радой внесены в список историко-культурного наследия.
Фестиваль в Гродно с 1996 года из локальной инициативы вырос в межнациональный карнавал. Приезжают тысячи гостей со всего мира. Ведь это красочный и добрый праздник, пример добрососедства разных людей на радушной белорусской земле.