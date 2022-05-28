Используем белорусский орнамент. Вот так выглядит стеклянный символ фестиваля национальных культур в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно завершается подготовка к XIII Фестивалю национальных культур. Позаботились организаторы и о подарках для участников праздника – представителей более трех десятков национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них на стеклозаводе «Неман» изготовили памятные сувениры с белорусским орнаментом и эмблемой фестиваля.
Более полусотни стеклянных композиций, и каждая выполнена вручную. Над главным символом фестиваля – цветиком-семицветиком – потрудилась выдувная бригада Валерия Багинского, которая специализируется на изготовлении эксклюзивных вещей. Стекло и хрусталь – основные материалы. В собранном виде композиция олицетворяет концепцию единства.
Василий Самохвалов, ведущий художник стеклозавода «Неман»:
Надо было отобразить сущность фестиваля. Во-первых, его идеологема, символ – это цветик-семицветик, разноцветие национальных культур, все в одном букете. Все семь цветов – весь спектр культур Беларуси на этом фестивале. И чтобы подчеркнуть цветик-семицветик, что это наше, белорусское, мы используем наш традиционный белорусский орнамент. И вот этот цветочек, который изображен, – это графическое изображение его, но уже в графике. Вот как бы единение национальных культур.
Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Гродно с 3 по 5 июня. Организаторы проекта обещают, что это будет не хуже карнавала в Рио. Запланированы яркие театрализованные шествия, работа национальных подворий и открытие новых городских объектов. На третий день фестиваль сменит локацию и переместится на территорию Августовского канала.
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