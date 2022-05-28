Используем белорусский орнамент. Вот так выглядит стеклянный символ фестиваля национальных культур в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно завершается подготовка к XIII Фестивалю национальных культур. Позаботились организаторы и о подарках для участников праздника – представителей более трех десятков национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них на стеклозаводе «Неман» изготовили памятные сувениры с белорусским орнаментом и эмблемой фестиваля.

Более полусотни стеклянных композиций, и каждая выполнена вручную. Над главным символом фестиваля – цветиком-семицветиком – потрудилась выдувная бригада Валерия Багинского, которая специализируется на изготовлении эксклюзивных вещей. Стекло и хрусталь – основные материалы. В собранном виде композиция олицетворяет концепцию единства.