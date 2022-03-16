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«Совмещать с учебой нетяжело». Как проходят занятия в военно-патриотических клубах Минска?

16 марта 2022 14:13
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Новости Беларуси. К концу 2022 года во всех районах Минска появятся военно-патриотические клубы для школьников. Они уже действуют в Первомайском, Ленинском, Московском районах. В ближайшее время начнет работу и клуб в Партизанском, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Важное направление работы в таких объединениях – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Также проходит медицинская, физическая и профориентационная подготовка школьников.  

«Совмещать с учебой нетяжело». Как проходят занятия в военно-патриотических клубах Минска?-1

Брат и сестра София и Никита Богдан занятия в военно-патриотическом клубе «Отвага» посещают с удовольствием на пару. Здесь они проходят физическую и психологическую подготовку, учатся оказывать первую помощь. С интересом тренируются в тире. Все занятия проходят через игру.  

«Совмещать с учебой нетяжело». Как проходят занятия в военно-патриотических клубах Минска?-4

София Богдан, ученица средней школы № 218:  
Я занимаюсь на протяжении двух месяцев, и можно сказать, что для себя открыла очень много, чего не знала раньше. То есть я не могла представить, что смогу заниматься рукопашным боем.  

«Совмещать с учебой нетяжело». Как проходят занятия в военно-патриотических клубах Минска?-7

Никита Богдан, ученик средней школы № 218:  
В клубе мне больше всего нравится рукопашный бой, строевая и стрелковая подготовка. Совмещать с учебой нетяжело, потому что занятия проходят по субботам, и я успеваю сходить и в военно-патриотический клуб, и учиться в школе.  

«Совмещать с учебой нетяжело». Как проходят занятия в военно-патриотических клубах Минска?-10

Военно-патриотический клуб «Отвага» действует на базе воинской части 5529. Занятия проходят два раза в неделю. Посещают их 80 ребят. Это юноши и девушки из школ, гимназий и лицеев Московского района. Их возраст от 14 до 17 лет.  

Подробности в видеоматериале.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # София Богдан # Никита Богдан # Сергей Снитко # Екатерина Соева # Мария Царикевич # Фотофакт

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