«Совмещать с учебой нетяжело». Как проходят занятия в военно-патриотических клубах Минска?

Новости Беларуси. К концу 2022 года во всех районах Минска появятся военно-патриотические клубы для школьников. Они уже действуют в Первомайском, Ленинском, Московском районах. В ближайшее время начнет работу и клуб в Партизанском, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Важное направление работы в таких объединениях – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Также проходит медицинская, физическая и профориентационная подготовка школьников.