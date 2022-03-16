Бизнесу выделили почти 400 инвестплощадок. Все участки есть на интерактивной карте Минска

Около 70 из них подойдут для создания производств, почти столько же – для объектов торговли, на 17 можно разместить организации по оказанию бытовых услуг. Все участки нанесены на интерактивную карту столицы. Ознакомиться с ними можно на сайте «Бизнес-портал Минска». Заинтересованным инвесторам необходимо обратиться в Мингорисполком. Все земельные участки впоследствии будут реализованы через аукцион.