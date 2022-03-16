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Бизнесу выделили почти 400 инвестплощадок. Все участки есть на интерактивной карте Минска

16 марта 2022 14:11
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Новости Беларуси. Новые возможности для предпринимателей. Бизнесу выделили почти 400 инвестиционных площадок в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Бизнесу выделили почти 400 инвестплощадок. Все участки есть на интерактивной карте Минска-1

Около 70 из них подойдут для создания производств, почти столько же – для объектов торговли, на 17 можно разместить организации по оказанию бытовых услуг. Все участки нанесены на интерактивную карту столицы. Ознакомиться с ними можно на сайте «Бизнес-портал Минска». Заинтересованным инвесторам необходимо обратиться в Мингорисполком. Все земельные участки впоследствии будут реализованы через аукцион.  

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Фотофакт

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