Студенты сами ликвидировали возгорание. В БГЭУ провели учебную эвакуацию в рамках акции МЧС

Новости Беларуси. Более 700 студентов Белорусского экономического университета приняли участие в республиканской акции МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площадке перед учебным корпусом была организована работа интерактивных площадок. Студенты и сотрудники вуза смогли поучаствовать в увлекательных играх, примерить боевую одежду спасателей, сделать селфи на фоне пожарной машины и самое главное – с помощью огнетушителя ликвидировать условное возгорание.

Никита Ваганов, студент Белорусского государственного экономического университета:

Очень интересное мероприятие, думаю, что такое стоит проводить чаще. И надевать форму, и полностью показывать, как пользоваться. Для тех, кто не умеет пользоваться огнетушителем, на самом деле, очень полезно. Прикольно посмотреть, как это все работает вживую. Сама эвакуация прошла быстро, все у нас ребята-студенты молодцы.

Полина Панасюк, студентка Белорусского государственного экономического университета:

Было очень интересно, каждый должен попробовать, как вести себя в экстренных ситуациях. И все-таки пользоваться огнетушителем. Для меня это было чем-то новым.

Вадим Макаранцев, заместитель начальника отдела центра пропаганды Минского городского управления МЧС:

Самая главная цель – привитие культуры безопасности жизнедеятельности, чтобы каждый наш гражданин знал, как действовать в случае возникновения чрезвычайно ситуации, никогда не терялся, не паниковал. И самое главное, знал, по каким номерам необходимо вызывать службы спасения.