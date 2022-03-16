Прямой эфир

Студенты сами ликвидировали возгорание. В БГЭУ провели учебную эвакуацию в рамках акции МЧС

16 марта 2022 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 700 студентов Белорусского экономического университета приняли участие в республиканской акции МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Студенты сами ликвидировали возгорание. В БГЭУ провели учебную эвакуацию в рамках акции МЧС-1

На площадке перед учебным корпусом была организована работа интерактивных площадок. Студенты и сотрудники вуза смогли поучаствовать в увлекательных играх, примерить боевую одежду спасателей, сделать селфи на фоне пожарной машины и самое главное – с помощью огнетушителя ликвидировать условное возгорание.  

Студенты сами ликвидировали возгорание. В БГЭУ провели учебную эвакуацию в рамках акции МЧС-4

Никита Ваганов, студент Белорусского государственного экономического университета:  
Очень интересное мероприятие, думаю, что такое стоит проводить чаще. И надевать форму, и полностью показывать, как пользоваться. Для тех, кто не умеет пользоваться огнетушителем, на самом деле, очень полезно. Прикольно посмотреть, как это все работает вживую. Сама эвакуация прошла быстро, все у нас ребята-студенты молодцы.  

Студенты сами ликвидировали возгорание. В БГЭУ провели учебную эвакуацию в рамках акции МЧС-7

Полина Панасюк, студентка Белорусского государственного экономического университета:  
Было очень интересно, каждый должен попробовать, как вести себя в экстренных ситуациях. И все-таки пользоваться огнетушителем. Для меня это было чем-то новым.  

Студенты сами ликвидировали возгорание. В БГЭУ провели учебную эвакуацию в рамках акции МЧС-10

Вадим Макаранцев, заместитель начальника отдела центра пропаганды Минского городского управления МЧС:  
Самая главная цель – привитие культуры безопасности жизнедеятельности, чтобы каждый наш гражданин знал, как действовать в случае возникновения чрезвычайно ситуации, никогда не терялся, не паниковал. И самое главное, знал, по каким номерам необходимо вызывать службы спасения.  

Студенты сами ликвидировали возгорание. В БГЭУ провели учебную эвакуацию в рамках акции МЧС-13

Акция проходит во всех районах столицы и продлится до 18 марта.  

# МЧС Беларуси # общество # Никита Ваганов # Полина Панасюк # Вадим Макаранцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны
16 марта 2022 13:10

Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны

3 млн – столько человек уничтожили каратели. Генпрокурор поделился результатами работы по делу о геноциде
16 марта 2022 12:39

3 млн – столько человек уничтожили каратели. Генпрокурор поделился результатами работы по делу о геноциде

Александр Лукашенко пообщался с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
16 марта 2022 10:25

Александр Лукашенко пообщался с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым